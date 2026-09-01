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От Колекция Stradivarius до младите таланти: Европейският музикален фестивал представя 7 концерта през есента

01 септември 2026, 15:57 часа 590 прочитания 0 коментара
Снимка: Европейски музикален фестивал
От Колекция Stradivarius до младите таланти: Европейският музикален фестивал представя 7 концерта през есента

След успешния пролетен сезон с гостувания на изявени артисти като Михаил Плетньов и Виенския камерен оркестър, Европейският музикален фестивал кани меломаните за нова поредица от интригуващи събития през тази есен. 26-ото издание на форума ще насочи през следващите месеци основен фокус върху срещите с утвърдени имена от българската и международната музикална сцена и младите изпълнители. Предстои и финалът на успешния цикъл Колекция Stradivarius, в който публиката отново ще се докосне до вълшебния звук на майсторските цигулки, създадени преди повече от три столетия. Фестивалната програма от 7 концерта ще се реализира в София от 3 октомври до 14 декември 2026 г.

Есенният сезон започва с мини цикъл от две събития в Камерна зала "България", обединени под заглавието "Камерни диалози". На 3 октомври предстои концерт на изтъкнатия пианист Людмил Ангелов и трио "Семпер", създадено в Испания от утвърдени артисти с международна кариера. В състава участват цигуларката Лиана Гурджия, виолистът Румен Цветков и виолончелистът Габриел Уреня. В програмата са две значими композиции от романтичната епоха: Клавирен квартет №1 на Йоханес Брамс и Квартет за пиано и струнни в до минор от Рихард Щраус.

Само десет дни по-късно, на 13 октомври, на фестивалната сцена ще гостуват младите артисти Стефан Буркхарт от Дания, носител на втора и специална награда от Международния цигулков конкурс "Cantus Firmus" през 2025 година, и младата испанска пианистка Лаура Мота Пело, лауреат на Géza Anda Competition (2024) в Швейцария. И двамата музиканти вече са гостували в България с други музикални проекти, а сега за първи път ще обединят усилията си в един нов ансамбъл, създаден специално за програмата на фестивала. Талантливите изпълнители са подготвили стилна селекция от творби, които ще разгърнат богата образна палитра – от дълбоката емоционалност на немския романтизъм (Клара Шуман и Йоханес Брамс), през изтънчената деликатност на френския репертоар (Лили Буланже и Цезар Франк), до яркия северен колорит на Жан Сибелиус.

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На 14 октомври Европейският музикален фестивал се включва като партньор в честването за 105-годишнината от създаването на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" – водещата българска институция за висше музикално образование. Тържественият концерт е с участието на Академичния симфоничен оркестър с диригент проф. д-р Георги Патриков и млади солисти, възпитаници на институцията. Събитието е в концертната зала на Академията със свободен вход.

Едно от най-очакваните есенни събития от фестивала е отново цикълът "Колекция Stradivarius". На 26 октомври вторият сезон на успешната поредица ще завърши с изявата на Мила Георгиева с цигулка Страдивариус Montbel, Атанас Кръстев (виолончело) и музикантите от оркестър Cantus Firmus с диригент Григор Паликаров. Двамата виртуозни солисти ще си партнират в Концерт за цигулка и виолончело в си бемол мажор от Вивалди и вълнуващата Симфония концертанте K. 364 от Моцарт във версия за цигулка и виолончело. Наред с това, всеки от солистите ще представи и солова пиеса – цигулката в прочутата соната "Дяволски трилери" на Тартини, а виолончелото в темпераментната "Унгарска рапсодия" на Давид Попер.

За поредна година една от мисиите на Европейския музикален фестивал е подкрепата за новото поколение български музиканти – откриването на талантливи деца и създаване на възможностите за тяхната изява пред фестивалната публика. В рамките на 26-ото издание на форума, през октомври и ноември ще се реализира Петият Национален конкурс за млади инструменталисти "Кантус Фирмус". В състезанието могат да участват млади изпълнители до 25-годишна възраст – пианисти, изпълнители на струнни и духови инструменти, както и камерни състави. Заключителният концерт на лауреатите и тържествената церемония по награждаването ще се състоят на 8 ноември от 11:30 ч. в Камерна зала "България", като входът е свободен.

Мащабна оркестрова програма ще представи Симфоничният оркестър на Българското национално радио, който гостува в Европейския музикален фестивал на 20 ноември в зала "България". Под палката на главния си диригент маестро Константин Илиевски оркестърът ще си партнира с виолончелиста Атанас Кръстев като централно място в програмата заема Виолончеловия концерт оп. 104 от Антонин Дворжак - една от най-крупните и значими творби за този инструмент и абсолютно предизвикателство за всеки солист. В концертната вечер ще прозвучат още Симфония №5 "Реформационна" от Феликс Менделсон – Бартолди и "Елегия" от Милко Коларов.

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Есенният сезон на фестивала ще завърши на 14 декември в зала "България" с клавирен рецитал на Людмил Ангелов – пианист със забележителна кариера и международно признание като интерпретатор на Шопеновото творчество. В програмата си този път Ангелов е избрал две от най-популярните солови сонати на Лудвиг ван Бетовен – №8 "Патетична" и №14 "Лунна", редом с музика от Шопен, която разкрива различни лица на композиторския гений: драматичната образност на Балада № 1, танцувалната лекота на Мазурките оп. 24 и драматичното Скерцо № 2. Селекцията се допълва от клавирната пиеса "Думка" от Пьотр Илич Чайковски.

26-ият Европейски музикален фестивал продължава своята мисия да съчетава големия класически репертоар, актуални артистични срещи между изявени музиканти, силно международно участие и подкрепа за младите изпълнители. Форумът се реализира от агенция "Кантус Фирмус" с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столична община – Календар на културните събития на Столична община за 2026 година.

Билети за концертите са налични в мрежата на Eventim и на касите в зала "България". Предлага се и възможност за преференциална цена при закупуване на абонамент за цикъла "Камерни диалози".

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класическа музика Европейски музикален фестивал фестивали концерти
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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