Девет нови училищни химни ще прозвучат на голямата сцена на Народния театър тази събота

Деца, автори, учители и институции се събират в Народния театър за празник на песента, принадлежността и училищната общност

Тази събота, 20 юни, Народният театър „Иван Вазов“ ще бъде домакин на празничния концерт за малки и големи „Светилник 2025–2026: Че какво без песен е светът“ – кулминацията на петото издание на националната инициатива на МУЗИКАУТОР за даряване на оригинални училищни химни.

Публиката ще види и премиерно видеата към тях, а детските хорове и вокални групи ще получат сертификати от МУЗИКАУТОР за дарен химн. Програмата включва и специална музикална изненада за децата участници.

„Светилник“ ни напомня колко важно е да вдъхновяваме децата да мечтаят и да се отдават на изкуството. Това е събитие, което оставя следа и сплотява чрез силата на музиката и творчеството — и съм горд, че съм част от него,“ споделя водещият на събитието тази година актьорът Дарин Ангелов, който прие каузата на „Светилник“ като своя.

Сред официалните гости на концерта ще бъдат министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, кметът на Столична община Васил Терзиев, генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев и генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев. Сред партньорите и официалните гости са още представители от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Народния театър „Иван Вазов“.

„Всяка песен остава като траен символ на училищната идентичност, принадлежност и споделени ценности. Затова мисията на „Светилник“ привлича толкова позитивно внимание и партньорства,“ казва изпълнителният директор на МЗУИКАТОР, Иван Димитров.

Празничният концерт ще бъде заснет от Българската национална телевизия (БНТ), за да достигне емоцията на „Светилник“ до още по-широка публика, както всяка година.

Преди концерта МУЗИКАУТОР ще подари на жителите и гостите на София и специална изненада от „Светилник“ пред Народния театър. В 11:30 ч. Детският радиохор на БНР и учениците от деветте училища ще превърнат пространството пред театъра в жива картина на инициативата – с музика, цвят и песен.

„Светилник“ е национална инициатива на МУЗИКАУТОР, която от 2021 г. дарява оригинални училищни химни, създадени специално за български училища от автори на музика, текст и аранжимент.

Досега в семейството на „Светилник“ са включени повече от 31 000 ученици, над 2 300 учители от 20 населени места, повече от 190 автори, както и пет випуска от факултет „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, участвали в създаването на видеата към химните. Тя се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Министерство на културата и се радва на неизменното партньорство на всички национални медии – БНТ, БТА, БНР, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Народния театър „Иван Вазов“.

Медийна информация:

Флашмоб „Светилник“

20 юни 2026 г., събота | 11:30 ч.

Градинката пред Народния театър „Иван Вазов“

Празничен концерт „Светилник 2025–2026: Че какво без песен е светът“

20 юни 2026 г., събота | Народен театър „Иван Вазов“

Възможности за медии: снимки, видео, кратки синхрони с участници, директори, официални гости и представители на МУЗИКАУТОР.