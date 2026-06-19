Мелодичната блек метъл банда Vinterland от Швеция с първи концерт в България на 24 януари 2027 г.

Култовата шведска мелодична блек метъл банда Vinterland идва за първия си концерт в България! Шоуто ще се състои на 24 януари 2027 г. в столичния клуб Mixtape 5 и е посветено на 30-годишнината на емблематичния албум "Welcome My Last Chapter", върху който ще падне акцентът в сетлиста.

Към момента Vinterland са планирали поредица от ексклузивни концерти в Европа за 2026 г., за да отбележат 30-годишния юбилей на изданието. Тъй като групата е изключително рядко активна на живо, с едва няколко участия за последните 30 години, интересът към предстоящите им събития е голям.

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Потвърдените концерти на шведите през 2026 г. се броят на пръсти. Едно от ключовите събития, което посрещна формацията на своята сцена преди седмици, е Fortress Festival (Скарбъро, Обединено кралство), като групата никога не е свирила в Обединеното кралство преди това. Следващото им излизане пред публика ще е на Bulgasal Metal Fest (Вестерос, Швеция) за единственото им участие в Швеция за годината и завръщане в града, където са свирили за последно през 1996 г.

Останалите шепа концертни ангажименти, които групата е приела, са на Atmospheric Arts (Шпайер, Германия), за който концерт организаторите посочват, че вече са закупени билети от фенове от 12 различни държани, включително от Китай, Полша и Испания. Vinterland ще имат първо събитие и в Италия, което ще е на Avantgarde Music Festival в Милано.

Vinterland са активни през 90-те години, след което се оттеглят. Последното им шоу в родната Швеция преди паузата е било през 1996 г. във Вестерос, където е заснета популярната емблематична снимка на момчетата бекстейдж, като фотокредит е даден на авторката на кадъра Jenny L.Tul.

Групата направи успешно завръщане с две участия на щатския Maryland Deathfest (през 2011 г. и 2013 г.), които са сред малкото им изяви изобщо след 90-те години.

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А сега, през 2027 г., предстои и първата среща (в дългата история на бандата!) с българската публика. Три десетилетия след издаването му, ще имаме възможност да чуем на живо "Welcome My Last Chapter" (No Fashion Records, 1996). Оформлението на плаката за събитието у нас, част от много къса серия от само три концерта в региона (съответно Атина, Солун и София), е дело на вокалиста на Vinterland Daniel Forn Bragman, който е автор и на оригиналното лого на бандата, подписано под псевдонима "Forn".

Следете официалните канали на EventEase за детайли. На по-късен етап ще бъдат обявени и съпорт групи. Билетите са в продажба в системата на PaySera и на каса в магазини На Тъмно, като започват на цена 25 евро за категория Ранно Пиле и броят им е ограничен.