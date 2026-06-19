НА ЖИВО: Всички трансфери в Първа лига за лято 2026, ЦСКА взе Жоел Цварц

След края на най-вълнуващия сезон на Първа лига от много години насам, трансферното лято дойде и по всичко личи, че и то ще предложи голяма интрига. Шампионът Левски ще трябва да се подисили, ако иска да запази класата си. ЦСКА ще търси нови звезди за завръщането си в Европа. Лудогорец трябва да вдигне нивото, ако иска да върне имиджа си на хегемон. ЦСКА 1948 ще иска да надгради след второто място. А пловдивските грандове Локомотив и Ботев също имат своите амбиции за новия сезон. Ето и всички новини, спекулации и завършени сделки през летния трансферен прозорец:

Левски

Входящи трансфери

Преслав Бачев (връща се от наем)

Рейналдо

Давид Кусо

Адриан Райчев (под наем)

Изходящи трансфери

Марко Дуганджич

Карлос Охене

Георги Костадинов

Рилдо

Трансферни новини и слухове

16 юни

Левски преследва трети от Португалия

Турски клуб погна звезда на Левски

7 юни

Левски преследва алжирски национал за заместник на Георги Костадинов

4 юни

Първи трансфер в ерата "Бостанджиев": Левски привлече нов нападател! (ВИДЕО)

Левски иска да привлече младежки национал на България

3 юни

Левски дава 1 милион евро за заместник на Майкон

Левски е на път да уреди първото си ново попълнение

2 юни

Левски удари греда в опит да вземе трансферна цел на ЦСКА

Левски влиза в битка за африканска звезда

1 юли

Левски иска ас на Локомотив Пловдив

Левски дава 1 милион евро за нападател от Нидерландия

ЦСКА

Входящи трансфери

Жоел Цварц

Матиас Фаетон (връща се от наем)

Кевин Додай (връща се от наем)

Сейни Санянг (връща се от наем)

Мартин Стойчев (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Иван Турицов

Илиан Илиев

Олаус Скаршем

Трансферни новини и слухове

16 юни

ЦСКА вади 500 бона за бивш халф на Интер

14 юни

ЦСКА преговаря за марокански нападател

11 юни

ЦСКА работи по два ударни трансфера, с които прави нещо невиждано от много години насам

9 юни

ЦСКА преговаря с ПАОК за Кирил Десподов

4 юни

ЦСКА 1948 вдигна цената на трансферна цел на ЦСКА над два пъти

В ЦСКА са готови да се разделят с нападател, но само срещу много сериозна сума

3 юни

ЦСКА не успя да привлече национал на България

Два турски клуба влизат в битка за Годой

2 юни

ЦСКА търси защитници след раздялата с Лапеня и потенциална продажба на Делова

1 юни

Шеф на полски клуб лично се интересува от Питас

Руски отбор има интерес към Фьодор Лапоухов

Лудогорец

Входящи трансфери

Емерсон Родригес (връща се от наем)

Ноа Сонко Сундберг (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Сон

Педро Нареси

Диниш Алмейда

Матеуш Машадо (край на наема)

Трансферни новини и слухове

17 юни

Гръцки гранд е в България: Преследва перлата на Лудогорец

10 юни

Олимпиакос преговаря с Лудогорец за Станич

3 юни

Флангови футболист е отказал на Лудогорец

2 юни

Кралят на Гърция иска Петър Станич

1 юни

Станич е обект на интерес и от Нидерландия

30 май

Лудогорец набеляза голям сръбски талант

ЦСКА 1948

Входящи трансфери

Жулс Мейер

Костадин Илиев

Ектор Куеляр

Борис Димитров (връща се от наем)

Кристофър Ачеампонг (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Йоан Манен

Хуанми Карион

Симеон Василев

Давид Ака

Луан

Садио Дембеле

Адама Траоре

Трансферни новини и слухове

4 юни

ЦСКА 1948 иска двойна цена за трансферна цел на ЦСКА

Локомотив Пловдив

Входящи трансфери

няма

Изходящи трансфери

Георги Чорбаджийски (край на наема)

Ивайло Марков

Жоел Цварц

Калоян Костов

Арда Кърджали

Входящи трансфери

Виктор Попов

Симеон Василев

Янко Георгиев

Адама Траоре

Изходящи трансфери

Джалал Хюсеинов

Густаво Каскардо

Ивайло Неделчев

Емил Виячки

Пламен Крачунов

Феликс Ебоа Ебоа

Андре Шиняшки

Черно море

Входящи трансфери

Мартин Банев (връща се от наем)

Венцисалв Керчев

Александър Тодоров

Петър Андреев

Изходящи трансфери

Асен Чандъров

Влатко Дробаров

Росен Стефанов

Цветомир Панов

Ботев Пловдив

Входящи трансфери

Богдан Костов

Шола Аделани (връща се от наем)

Асен Чандъров

Владимир Мендеш

Изходящи трансфери

Николай Минков

Алекса Мараш

Габриел Нога

Джон Емануел

Талес да Силва

Емерсон Родригес (край на наема)

Мартин Георгиев

Алекса Мараш

Антоан Конте

Таилсон

Константинос Балоянис

Ботев Враца

Входящи трансфери

Спас Георгиев (връща се от наем)

Преслав Боруков

Изходящи трансфери

Сейни Сейнянг (край на наема)

Мичи Нтело (край на наема)

Мартин Стойчев (край на наема)

Йоан Борносузов (край на наема)

Росен Маринов

Божидар Пенчев

Локомотив София

Входящи трансфери

Марк-Емилио Папазов

Кристиан Чачев (връща се от наем)

Димитър Костадинов

Цветан Цветков

Николас Пенев

Калоян Костов

Изходящи трансфери

Диего Рапосо

Красимир Милошев

Джунейт Али

Доналдо Ацка

Иван Луганджич

Меси Биатомусока

Умут Хабил

Доминик Янков (край на наема)

Луан (край на наема)

Садио Дембеле (край на наема)

Джордан Айб

Симеон Славчев

Славия

Входящи трансфери

Димитър Буров

Йоан Борносузов

Илиан Антонов

Умаро Балде

Владимир Милетич

Мартин Георгиев

Изходящи трансфери

Лука Иванов

Любомир Костов

Кристиян Балов

Спартак Варна

Входящи трансфери

Пламен Андреев

Анхел Гомес

Даниел Халачев (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Матео Юрич-Петрашило

Илкер Будинов

Александър Георгиев

Даниел Иванов

Иван Алексиев

Саад Мукачар

Шанде

Максим Ковальов

Таилсон (край на наема)

Джон Емануел (край на наема)

Талес да Силва (край на наема)

Мартин Георгиев (край на наема)

Септември София

Входящи трансфери

Захари Атанасов (връща се от наем)

Владимир Иванов (връща се от наем)

Божидар Пенчев

Изходящи трансфери

Борислав Маринов

Айуб Абу

Робин Шоутен

Красиан Колев

Янко Георгиев

Доминик Ивкич

Георги Върбанов

Валон Хамдиу

Симеон Василев (край на наема)

Стефан Стоянович (край на наема)

Дунав Русе

Входящи трансфери

Хосе Кабаркас

Стефан Гаврилов

Андре Алвеш

Илкер Будинов

Пламен Пепеляшев

Изходящи трансфери

Камен Хаджиев

Ивалдо Руфе

Марио Младенов

Борислав Маринов (край на наема)

Преслав Бачев (край на наема)