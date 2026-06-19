НА ЖИВО: Всички трансфери в Първа лига за лято 2026, ЦСКА взе Жоел Цварц

След края на най-вълнуващия сезон на Първа лига от много години насам, трансферното лято дойде и по всичко личи, че и то ще предложи голяма интрига. Шампионът Левски ще трябва да се подисили, ако иска да запази класата си. ЦСКА ще търси нови звезди за завръщането си в Европа. Лудогорец трябва да вдигне нивото, ако иска да върне имиджа си на хегемон. ЦСКА 1948 ще иска да надгради след второто място. А пловдивските грандове Локомотив и Ботев също имат своите амбиции за новия сезон. Ето и всички новини, спекулации и завършени сделки през летния трансферен прозорец:
Левски
Входящи трансфери
- Преслав Бачев (връща се от наем)
- Рейналдо
- Давид Кусо
- Адриан Райчев (под наем)
Изходящи трансфери
- Марко Дуганджич
- Карлос Охене
- Георги Костадинов
- Рилдо
Трансферни новини и слухове
16 юни
Левски преследва трети от Португалия
Турски клуб погна звезда на Левски
7 юни
Левски преследва алжирски национал за заместник на Георги Костадинов
4 юни
Първи трансфер в ерата "Бостанджиев": Левски привлече нов нападател! (ВИДЕО)
Левски иска да привлече младежки национал на България
3 юни
Левски дава 1 милион евро за заместник на Майкон
Левски е на път да уреди първото си ново попълнение
2 юни
Левски удари греда в опит да вземе трансферна цел на ЦСКА
Левски влиза в битка за африканска звезда
1 юли
Левски иска ас на Локомотив Пловдив
Левски дава 1 милион евро за нападател от Нидерландия
ЦСКА
Входящи трансфери
- Жоел Цварц
- Матиас Фаетон (връща се от наем)
- Кевин Додай (връща се от наем)
- Сейни Санянг (връща се от наем)
- Мартин Стойчев (връща се от наем)
Изходящи трансфери
- Иван Турицов
- Илиан Илиев
- Олаус Скаршем
Трансферни новини и слухове
16 юни
ЦСКА вади 500 бона за бивш халф на Интер
14 юни
ЦСКА преговаря за марокански нападател
11 юни
ЦСКА работи по два ударни трансфера, с които прави нещо невиждано от много години насам
9 юни
ЦСКА преговаря с ПАОК за Кирил Десподов
4 юни
ЦСКА 1948 вдигна цената на трансферна цел на ЦСКА над два пъти
В ЦСКА са готови да се разделят с нападател, но само срещу много сериозна сума
3 юни
ЦСКА не успя да привлече национал на България
Два турски клуба влизат в битка за Годой
2 юни
ЦСКА търси защитници след раздялата с Лапеня и потенциална продажба на Делова
1 юни
Шеф на полски клуб лично се интересува от Питас
Руски отбор има интерес към Фьодор Лапоухов
Лудогорец
Входящи трансфери
- Емерсон Родригес (връща се от наем)
- Ноа Сонко Сундберг (връща се от наем)
Изходящи трансфери
- Сон
- Педро Нареси
- Диниш Алмейда
- Матеуш Машадо (край на наема)
Трансферни новини и слухове
17 юни
Гръцки гранд е в България: Преследва перлата на Лудогорец
10 юни
Олимпиакос преговаря с Лудогорец за Станич
3 юни
Флангови футболист е отказал на Лудогорец
2 юни
Кралят на Гърция иска Петър Станич
1 юни
Станич е обект на интерес и от Нидерландия
30 май
Лудогорец набеляза голям сръбски талант
ЦСКА 1948
Входящи трансфери
- Жулс Мейер
- Костадин Илиев
- Ектор Куеляр
- Борис Димитров (връща се от наем)
- Кристофър Ачеампонг (връща се от наем)
Изходящи трансфери
- Йоан Манен
- Хуанми Карион
- Симеон Василев
- Давид Ака
- Луан
- Садио Дембеле
- Адама Траоре
Трансферни новини и слухове
4 юни
ЦСКА 1948 иска двойна цена за трансферна цел на ЦСКА
Локомотив Пловдив
Входящи трансфери
- няма
Изходящи трансфери
- Георги Чорбаджийски (край на наема)
- Ивайло Марков
- Жоел Цварц
- Калоян Костов
Арда Кърджали
Входящи трансфери
- Виктор Попов
- Симеон Василев
- Янко Георгиев
- Адама Траоре
Изходящи трансфери
- Джалал Хюсеинов
- Густаво Каскардо
- Ивайло Неделчев
- Емил Виячки
- Пламен Крачунов
- Феликс Ебоа Ебоа
- Андре Шиняшки
Черно море
Входящи трансфери
- Мартин Банев (връща се от наем)
- Венцисалв Керчев
- Александър Тодоров
- Петър Андреев
Изходящи трансфери
- Асен Чандъров
- Влатко Дробаров
- Росен Стефанов
- Цветомир Панов
Ботев Пловдив
Входящи трансфери
- Богдан Костов
- Шола Аделани (връща се от наем)
- Асен Чандъров
- Владимир Мендеш
Изходящи трансфери
- Николай Минков
- Алекса Мараш
- Габриел Нога
- Джон Емануел
- Талес да Силва
- Емерсон Родригес (край на наема)
- Мартин Георгиев
- Алекса Мараш
- Антоан Конте
- Таилсон
- Константинос Балоянис
Ботев Враца
Входящи трансфери
- Спас Георгиев (връща се от наем)
- Преслав Боруков
Изходящи трансфери
- Сейни Сейнянг (край на наема)
- Мичи Нтело (край на наема)
- Мартин Стойчев (край на наема)
- Йоан Борносузов (край на наема)
- Росен Маринов
- Божидар Пенчев
Локомотив София
Входящи трансфери
- Марк-Емилио Папазов
- Кристиан Чачев (връща се от наем)
- Димитър Костадинов
- Цветан Цветков
- Николас Пенев
- Калоян Костов
Изходящи трансфери
- Диего Рапосо
- Красимир Милошев
- Джунейт Али
- Доналдо Ацка
- Иван Луганджич
- Меси Биатомусока
- Умут Хабил
- Доминик Янков (край на наема)
- Луан (край на наема)
- Садио Дембеле (край на наема)
- Джордан Айб
- Симеон Славчев
Славия
Входящи трансфери
- Димитър Буров
- Йоан Борносузов
- Илиан Антонов
- Умаро Балде
- Владимир Милетич
- Мартин Георгиев
Изходящи трансфери
- Лука Иванов
- Любомир Костов
- Кристиян Балов
Спартак Варна
Входящи трансфери
- Пламен Андреев
- Анхел Гомес
- Даниел Халачев (връща се от наем)
Изходящи трансфери
- Матео Юрич-Петрашило
- Илкер Будинов
- Александър Георгиев
- Даниел Иванов
- Иван Алексиев
- Саад Мукачар
- Шанде
- Максим Ковальов
- Таилсон (край на наема)
- Джон Емануел (край на наема)
- Талес да Силва (край на наема)
- Мартин Георгиев (край на наема)
Септември София
Входящи трансфери
- Захари Атанасов (връща се от наем)
- Владимир Иванов (връща се от наем)
- Божидар Пенчев
Изходящи трансфери
- Борислав Маринов
- Айуб Абу
- Робин Шоутен
- Красиан Колев
- Янко Георгиев
- Доминик Ивкич
- Георги Върбанов
- Валон Хамдиу
- Симеон Василев (край на наема)
- Стефан Стоянович (край на наема)
Дунав Русе
Входящи трансфери
- Хосе Кабаркас
- Стефан Гаврилов
- Андре Алвеш
- Илкер Будинов
- Пламен Пепеляшев
Изходящи трансфери
- Камен Хаджиев
- Ивалдо Руфе
- Марио Младенов
- Борислав Маринов (край на наема)
- Преслав Бачев (край на наема)