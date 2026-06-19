Цварц се обърна към феновете на ЦСКА, голмайсторът няма търпение да облече „червената“ фланелка (ВИДЕО)

Първото лятно попълнение на ЦСКА Жоел Цварц се обърна към феновете на тима само няколко часа, след като „армейците“ обявиха привличането му. Както е известно, нидерландският голмайстор пристигна в отбора на Христо Янев с трансфер от Локомотив Пловдив. Нападателят подписа договор с „червените“ за срок от 3 години и веднага се присъедини към новите си съотборници, които в момента са на подготвителен лагер в Австрия.

Жоел Цварц вече се присъедини към лагера на ЦСКА в Австрия

Жоел Цварц говори пред официалната страница на ЦСКА във Фейсбук като сподели, че е много щастлив от трансфера си в българския гранд. 27-годишният централен нападател допълни, че няма търпение да облече „червената“ фланелка и да започне да радва феновете на тима с изявите си.

„Здравейте, армейци! Аз съм Жоел Цварц. Пристигнах в Австрия. Щастлив съм, че съм тук. Нямам търпение да ви видя на стадиона и да започна да играя за вас. Само ЦСКА!“, заяви нидерландският голмайстор.

Нападателят си тръгна обиден от Локомотив Пловдив

По-рано днес пък ръководството на Локомотив Пловдив излезе с позиция за трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА. От нея стана ясно, че нападателят е получавал заплахи и обиди от феновете на Локомотив Пловдив и това е една от основните причини той да избере да подсили носителя на Купата на България.

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