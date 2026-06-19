Брус Дикинсън: Има куп певци, чиито гласове са съсипани

Брус Дикинсън, който тази година беше въведен в Залата на славата на рокендрола заедно с Iron Maiden, смята, че много стари рок музиканти, които се затрудняват да достигнат нивото на предишната си слава, трябва сами да решат да се оттеглят от сцената. По този въпрос в скорошно интервю музикантът коментира напускането на барабаниста Нико МакБрейн от групата през 2024 г. поради физическите натоварвания на турнетата. Дикинсън изрази уважението си към своя колега и предположи, че и други музиканти в бранша биха могли да направят същото.

Въпреки това, той призна, че не всички споделят неговото мнение, разкривайки, че наскоро е влязъл в "спор с журналист", който е твърдял, че рок звездите трябва да продължат да свирят дори отвъд най-добрите си години.

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"Казах му: Виж, има куп певци, чиито гласове са съсипани и всички го знаят. Когато са пеели, са били легенди. Когато не могат да пеят, вече не са легенди. Това е краят на историята, суровата истина. Не бих излязъл на сцената, ако не мисля, че мога да се справя. Не разбирам как хора излизат на сцена, когато вече не могат да го правят. Очевидно това е техният живот, но това не е моят начин", заяви Дикинсън, цитиран от БГНЕС.

Кога ще спре да пее Брус Дикинсън?

Фотограф: Дамян Петров

Относно това кога самият той ще достигне своя "краен срок", Дикинсън уверено отбеляза: "Това е част от живота — един ден може да се случи. Живееш ден за ден и се опитваш да даваш най-доброто изпълнение в живота си всяка вечер. Това са правилата на играта."

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Певецът продължава с пълна сила с турнето на Iron Maiden "Run for Your Lives", част от което бе и София. На 26 май на Национален стадион "Васил Левски" българската публика се убеди, че Брус Дикинсън не просто още може да пее, а продължава да "пали" феновете и да ги кара да куфеят с часове.