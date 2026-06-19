Коцев започва събарянето на незаконни къщи в "Баба Алино"

Току-що разписах първата от поне 10 заповеди за събаряне на къщи в "Баба Алино". Вероятно ще бъдат съборени 12 къщи, които са многофамилни – с по 4 апартамента във всяка. Това са 12 заповеди, които ще бъдат подписани до края на деня. Това съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Всички постройки са собственост на фирма „Форест Клуб“ на украйнския гражданин Олег Невзоров.

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По думите на Коцев постройките са изградени въз основа на четири удостоверения за търпимост, които се смята, че са фалшифицирани.

"Сгради нямат собственици, които живеят в тях“, поясни кметът на Варна.

Изготвено е пълно въздушно лазерно сканиране с дрон на незаконното селище в местността "Баба Алино" край Варна. Изследването е по молба на Регионалната колегия на Камарата на архитектите във Варна.

Над 300 са проверените удостоверения за търпимост на сгради на територията на Варна. За половината от тях няма данни сградите да са съществували преди 2009 г. Според регионалния министър Иван Шишков 42 са неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени. Има и построени незаконни трафопостове, които са в спорната местност. Те захранват законни сгради извън "Баба Алино".