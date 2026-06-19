Поли Генова събира незабравими "Спомени" в летен сингъл (ВИДЕО)

Поли Генова отново доказва, че не се страхува да експериментира и да се преоткрива. Най-новият ѝ проект – сингълът "Спомени" – е свежо, носталгично и изключително зарибяващо парче, което носи усещането за лекота, слънце и безгрижни летни дни. Зад създаването на песента стои истински звезден отбор. "Спомени" се ражда по време на престижния творчески лагер Sofia Songwriting Camp, където Поли обединява сили с някои от най-талантливите български артисти и продуценти – Денис Попстоев, Крисия, Прея и Александър Колев. Резултатът от тази силна колаборация е модерен звук с потенциал на категоричен летен хит.

Ако самата песен ни кара да мечтаем, то видеоклипът към нея буквално ни пренася в друг свят. Видеото е реализирано благодарение на специална покана от Посолството на Република Турция в София. Екипът на Поли Генова получава ексклузивния шанс да снима на едни от най-мистичните и красиви локации в Югоизточна Турция.

Кадрите ни развеждат из приказните каменни улици на Мардин и Мидят, древния град Дара и стигат чак до величествения връх Немрут – обект под закрилата на ЮНЕСКО.

Снимка: Poli Genova / Поли Генова / Facebook

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Контраст между древната история и висшата мода

Освен с филмова визия, проектът впечатлява и с изключителен стайлинг. Видеото е преплетено с впечатляваща фотосесия, за която световноизвестен моден бранд в Париж предоставя на Поли дизайнерски тоалети. Марката е добре позната в поп културата – с нейни дрехи се обличат икони като Мадона, Бионсе и Лейди Гага, а моделите ѝ редовно блестят в хитовия сериал "Емили в Париж".

Контрастът между древната история на Югоизточна Турция и модерната висша мода превръща клипа в истинско визуално изкуство. Режисьор и оператор на видеото е Jeason Brad Lewis, а проектът е реализиран от продуцентската компания на Поли Генова – Policanto, в партньорство с Virginia Records.

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