Неочаквано: Обвиняемият за трагедията в Кочани почина

Почина Люпчо Грънчищаров, който години наред беше главен инспектор в Дирекцията за защита и спасяване и беше един от обвиняемите в трагедията в Кочани, при която загинаха 63 младежи и бяха ранени над 200, предаде македонската медия "Слободен печат". Информацията е, че той се е разболял, докато е бил под домашен арест, което е довело до смъртта му.

Грънчищанов е прекарал 77 дни в ефективен арест, след като се твърди, че е бил в карцера 14 месеца, допълва македонската. телевизия 21.

В рамките на трагедията в Кочани той е обвинен в престъплението "Тежки престъпления срещу обществената сигурност".

Това не е първият случай

Това е вторият случай, в който човек, свързан с трагедията в Кочани, е починал, докато разследването е в ход. По-рано почина и Владо Петров, пенсиониран полицай и един от заподозрените в разследването, свързано с пожара в „Пулс“, напомни 4news.mk.

Трагедията в Кочани

Припомняме, че на 16 март 2025 г. фойерверки предизвикаха голям пожар в дискотека "Пулс" в северномакедонския град Кочани. Малката зала е била препълнена с млади хора, дошли да слушат и да се забавляват с любимата си група ДНК. По време на пожара загинаха 59 души. След това починаха още трима, а вокалистът на групата "ДНК" е 63-ата жертва.

Заради трагедията освен в Северна Македония – в България също имаше ден на траур. Страната ни беше първата, която предложи и не спести усилия да помогне на съседката си. България прие общо 14 ранени при пожара, които се лекуваха в лечебни заведения в София, Пловдив и Варна, а към момента някои от пострадалите вече са изписани. Междувременно стотици хора дариха кръв за нашите ранени събратя от Северна Македония. Припомняме, че след помощта мило македонско писмо заради Кочани се появи в посолството ни в норвежката столица Осло. Писмото е залепено на входа на посолството от анонимен македонски гражданин, който изглежда е емигрант там, но е почувствал, че трябва да благодари на България. ОЩЕ: "Винаги ще помним": Северна Македония благодари за спасяването на пострадали в пожара в Кочани