Коя е Noga Erez? Бунтарката, която разби всички клишета в съвременния поп

След Coachella, Jimmy Kimmel Live и турнета с Pink една от най-провокативните фигури в съвременната музика идва за първи път в България

Ако трябва да опишем Noga Erez само с едно определение, то вероятно ще бъде недостатъчно.

Поп звезда, но не прилича на такава.

Политически ангажиран артист, но не пише лозунги.

Автор на клубни хитове, които звучат като саундтрак на дигиталната епоха.

Тя е сред най-разпознаваемите лица на съвременната алтернативна музика и една от малкото изпълнителки, които успяват едновременно да звучат като парти, социален коментар и лична изповед.

На 12 август българската публика ще има възможност да я види за първи път на живо в София като част от международния фестивал THE ANTI-FESTIVAL.

От домашно студио до световните сцени

Историята на Noga Erez не следва традиционния сценарий за изграждането на музикална звезда.

Тя започва с класическо музикално образование, преминава през фолк и джаз влияния и постепенно открива електронната музика като пространство, в което може да съчетае всичките си интереси – от музикалните експерименти до темите за обществото, технологиите и човешкото поведение.

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Заедно с продуцента и свой творчески партньор Ори Русо тя изгражда собствен звук, който трудно може да бъде поставен в рамките на един жанр. В музиката ѝ се срещат алт-поп, хип-хоп, електроника, трип-хоп и експериментални елементи, а резултатът звучи едновременно познато и напълно различно.

Пробивът ѝ идва не чрез един голям радио хит, а постепенно. Парчетата ѝ започват да се появяват в международни плейлисти, телевизионни продукции и фестивални програми. Публиката я открива по органичен начин – не защото следва тенденциите, а защото предлага нещо, което рядко се среща в съвременната поп музика: собствен почерк.

Поп музика за хора, които не харесват поп музика

Когато през 2017 г. излиза дебютният албум "Off the Radar", музикалните медии бързо обръщат внимание на новото име.

Сравненията с артисти като M.I.A., Björk и FKA twigs изглеждат неизбежни, но се оказват недостатъчни. В голяма част от песните ѝ присъстват въпроси, които тревожат съвременния човек:

Защо живеем в постоянен поток от тревожни новини? В "No News on TV" Noga Erez атакува парадокса на модерния човек, който е непрекъснато свързан с информационния поток, но все по-трудно намира спокойствие.

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Как социалните мрежи променят начина, по който възприемаме света? "Views" разглежда обсебването от публичния образ, видимостта и необходимостта непрекъснато да бъдем забелязвани.

Какво се случва с обществото, когато алгоритмите започнат да определят какво виждаме и какво мислим? В "Off the Radar" и "Cash Out" Noga Erez поставя под съмнение механизмите, които управляват вниманието ни и превръщат информацията в инструмент за влияние.

Колко свобода имаме в среда, в която вниманието се е превърнало в най-ценната валута? Именно около тази тема се въртят песни като "Dance While You Shoot" и "You So Done", които изследват напрежението между личния избор, обществения натиск и постоянния шум на съвременния свят.

Това са теми, които рядко попадат в поп музиката. При Noga Erez обаче те се превръщат в нейна основна територия – при това без да жертва нито енергията, нито заразителните ритми, които я превърнаха в едно от най-интересните имена на световната алтернативна сцена.

Гласът на поколението, което живее онлайн

Източник: Noga Erez/Facebook

Малко артисти успяват толкова точно да уловят усещането за живота през 2020-те години.

В света на Noga Erez новинарските емисии, TikTok, политиката, тревожността, любовта, интернет културата и изкуственият интелект съществуват едновременно.

Тя често говори за явлението, което нарича "глобален страх" – усещането, че благодарение на технологиите знаем повече от всякога за случващото се по света, но това не ни прави по-спокойни.

Напротив - ние сме постоянно свързани, постоянно информирани и постоянно разсейвани.

Именно това напрежение се превръща в гориво за нейната музика.

Затова песните ѝ звучат едновременно енергично и неспокойно. Можете да танцувате на тях, но трудно ще останете безразлични към посланията зад ритъма.

От фестивалите до телевизионните студиа

През последните години Noga Erez се превърна в едно от най-разпознаваемите имена на международната фестивална сцена.

След участия на фестивали като Coachella, Primavera Sound и Lollapalooza Berlin тя започва да привлича вниманието далеч отвъд традиционната алтернативна публика.

Появява се в предавания като Jimmy Kimmel Live и The Kelly Clarkson Show, а нейни песни събират десетки милиони слушания в стрийминг платформите.

Това я поставя в рядка позиция – артист, който е достатъчно експериментален за критиците и достатъчно достъпен за масовата публика. Баланс, който малцина успяват да постигнат.

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Защо светът говори за нея

Последният ѝ албум носи символичното име "The Vandalist".

Самата Noga Erez описва "вандала" като човек, който отказва да приема готовите истини и е готов да наруши удобния ред на нещата. Това описание до голяма степен обяснява и нейния успех.

В епоха, в която много артисти внимават да не засегнат никого, тя прави точно обратното - задава въпроси, провокира, съмнява се, експериментира.

И отказва да се побере в предварително зададени категории.

Може би именно затова е толкова трудно да бъде определена.

За едни тя е поп артист.

За други – електронен експериментатор.

За трети – хроникьор на дигиталната епоха.

Истината вероятно е някъде по средата.

Noga Erez е от онези редки музиканти, които не просто отразяват времето си, а успяват да му дадат собствен звук.

И когато на 12 август излезе на сцената в София, българската публика няма да види просто поредната международна звезда, а един от най-интересните и безкомпромисни гласове на своето поколение.