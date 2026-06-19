Емблемата на ЦСКА грейна на фасадата на новата „Армия“ (СНИМКИ)

Емблемата на ЦСКА беше монтирана тази сутрин на фасадата на стадион „Българска армия“. Тя е разположена ва централната трибуна на новото съоръжението на „червените“, което трябва да е готово за битките на тима от предстоящия сезон. Очаква се днес или утре над емблемата да бъдат монтирани и трите звезди на „армейците“.

Работата по стадион „Българска армия“ продължава с пълна сила

Капацитетът на „Армията“ ще бъде за над 18 000 зрители. Стадионът ще разполага с редица екстри за привържениците, като трибуните ще бъдат напълно покрити с козирка. Първият официален мач на тима на Христо Янев през това лято ще бъде домакинството на Дери Сити в Лига Европа. Но най-вероятно той ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“, тъй като работата по клубното съоръжение все още продължава.

В момента „армейците“ са на подготовка в Австрия, като утре ще мерят сили с Брине от Словения. Спарингът е с начален час 18:00.

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