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Бразилия - Хаити: Кога и къде да гледаме битката на "селесао" за първа победа на Мондиал 2026?

19 юни 2026, 13:00 часа 501 прочитания 0 коментара

Първият кръг от груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико приключи, а Бразилия не успя да убеди нито с игра, нито с резултат. "Селесао" направи равенство 1:1 с отбора на Мароко, а сега пред тях се изправя доста по-лесно предизвикателство. Хаити загуби първия си мач с 0:1 от Шотландия, а Бразилия ще бъде още по-труден за удържане съперник.

Бразилия - Хаити: Начален час и ТВ

Шотландия успя да поведе в Група С, но тепърва фаворитите от Бразилия имат да игарят на хартия най-лесния си мач. "Кариоките" трябва да докажат, че не са загубили гена си на хегемон, а това може да се случи с една категорична победа срещу Хаити. "Гренадирците" обаче показаха стабилна игра в първия си мач, като допуснаха само един гол от общо 9 удара, а самите те отпвариха 15. Последната официална среща между двете селекции завърши при резултат 7:1 в полза на Бразилия. Това се случи на Копа Америка през 2016 г.

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Бразилия

В колко часа започва срещата между Бразилия и Хаити?

Срещата между Бразилия и Хаити ще бъде втората от Група С за втория кръг. Часове преди нея Шотландия и Мароко ще премерят сили. А самият мач на "селесао" и "гренадирците" е насрочен за 03:30 ч. българско време.

Кои телевизии ще предават мача между Бразилия и Хаити

Мачът между Франция и Сенегал ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026 Хаити отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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