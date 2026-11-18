Има известен опит правителството да ограничи ръста на заплатите в Бюджет 2027. Външният поглед спрямо бюджета не е достатъчно убедителен. По-големият въпрос е как Европейската комисия ще оцени бюджетния план на правителството, като може например да удължи процедурата по свръхдефицит, а може да се стигне и до глоба. За това предупреди пред БНТ икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Петър Ганев. Още: На първо четене: Бюджет 2027 мина с крехко мнозинство на комисия в парламента

Изпуснахме бюджета..

Петър Ганев оцени, че "нито един скелет от гардероба" не е изразил мнение, че бюджетът на държавата може да бъде положителен и ЕК да ни поздрави за него. ЕК не за първи път ни размахва пръст за бюджета, изтъкна икономистът.

Според него не е далеч моментът, в който България може да бъде глобена от ЕК.

Според Ганев много често правителствата залагат на положителен план, но текущата ситуация винаги е зле през последните 10 години. "Изпуснахме тотално бюджета през настоящата година. Стъпката, за да се зашие дупката в бюджета, минава през еднократен данък на свръхпечалбите", коментира Петър Ганев.

Икономистът коментира още, че мерките на правителството за реформите в ТЕЛК-овете няма да напълнят бюджета.

Бившият депутатът от БСП проф. Румен Гечев (министър на икономическото развитие в правителството на Жан Виденов, най-известно с Виденовата зима) посочи, че ако се изпълнят показателите на бюджета на правителството, то дефицитът ще намалее в следващите години.

Проф. Гечев добави, че подкрепя идеята на правителството за събиране на свръхпечалбите от печалбите.

Той смята, че правителството няма да реши проблемите с цените на храните с въвеждането на "Кошница с грижа". "Разумните хора винаги предлагат чуждия опит. Какво пречи с публично-частно партньорство държавата да изкупи продукцията на българските производители", предложи бившият народен представител. И даде пример - какво пречи да има консервни комбинати в България?

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