Търговските вериги пропиляха с лека ръка инициативата "Кошница с грижа", която беше протегната ръка от правителството. Това каза земеделският министър Пламен Абровски. И веднага се сблъска с въпроса как точно магазин на голяма верига във Видин беше затворен след проверка, а той отговори няколко часа по-късно. "За да се стигне до тази крайна мярка, представете си какви са били хигиенните изисквания вътре", опонира Абровски на питането в сутрешния блок на bTV - Още: Поведението започва да се коригира: КЗК уверява, че няма атака срещу магазините

Всъщност, БАБХ обяви, че при инспекцията във Видин са установени 613 кг храни за унищожаване (343 кг риба, пилешко месо, бургери и субпродукти при неправилен температурен режим, както и 270 кг мухлясало зеле). Според контролните органи е констатирана и занижена хигиена във всички точки на пекарната, поради което дейността на целия обект е била временно спряна. Обаче от веригата отговориха - ще обжалваме веднага пред съда, бракуваните продукти са били в склада (подготвени за унищожаване, без да се предлагат на клиенти), повредата в хладилното съоръжение е била отстранена от техник още в началото на проверката, а забележките в пекарната са касаели локално омазнени тави, опушване на стена и замърсено климатично тяло. И още - че това е била осма проверка за пет седмици във въпросния магазин (вижте снимки на нарушенията в пекарната на магазина) - ОЩЕ:

Натиск или грижа за закона?

"Вие като журналисти трябва да почнете да коментирате надценките", призова Абровски, който твърди, че си говорел с производители, които доставят стоки на търговските вериги и при доставката "цените са много нормални". "Г-жа Манолова какво ви казва - по 40 млн. консултантски. Може би ни консултира някой нас как да направим цените по-големи, че да печелим само 2-3%", продължи Абровски с обясненията, след като точно директорът на търговската верига, чийто магазин във Видин беше затворен за няколко часа, показа данни, че оперативната печалба на търговските вериги е 2-5%. "За да можеш да си позволиш да даваш на година 40 млн. консултантски - този някой много сериозно трябва да те консултира за нещо - нека да видим", каза земеделският министър.

"Да питаме централите-майки дали това са нормални надценки. Защо слагат над 100% надценка на българските стоки", не се спря Абровски - ОЩЕ: Докога в бъдещо време? Млякото в Люксембург е по-евтино, констатира земеделският министър

Интересен факт за Абровски, който не бива да се забравя - той беше предложение на ИТН за земеделски министър още през 2021 година, когато партията на Слави Трифонов спечели предсрочни парламентарни избори, но беше много далеч от пълното мнозинство в парламента, на което се радва сега Румен Радев. Абровски вече беше в центъра на критики за действия по отношение на граничния контрол на храните - ОЩЕ: