27 януари 2026, 09:27 часа 402 прочитания 0 коментара
Електронните легенди Empire of the Sun идват в България

Австралийските електронни легенди Empire of the Sun се завръщат в Европа и Обединеното кралство тази пролет, с над 20 дати в рамките на турнето си "Ask That God" през май и юни 2026 г. След дългоочакваното си европейско турне през 2025 г. (първото им в региона от шест години), дуото ще посети отново любими страни, но за първи път ще включи и България, Ирландия, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания и други нови дестинации. Концертът им в София е по покана на Fest Team и ще се проведе на 13 юни на Vidas Art Arena в Борисовата градина.

Empire of the Sun, с Luke Steele и Nick Littlemore, са автори на четири албума, милиарди стриймове и редица успешни ремикси – включително последния им Alive (Reimagined) EP. Новият им албум "Ask That God" от 2024 г. бележи нова ера в творчеството им – първи студиен проект от осем години, който смесва екзистенциални теми с типичното им фантазно и носталгично електро-поп звучене. Хитове като "Changes", "Cherry Blossom" и "Music On The Radio" вече имат над 500 милиона глобални стрийма.

Винаги завладяващите концерти на Empire of the Sun се движат по ръба между фантазията и реалността, отвеждайки публиката в калейдоскопичен свят от впечатляващи визуализации, театрално присъствие и продукция с епичен мащаб. Турнето Ask That God Tour 2025 се превърна в знаково световно събитие, разпродавайки хедлайн концерти в Северна Америка и Европа и представяйки най-амбициозната лайв продукция на бандата до момента. В Северна Америка турнето привлече десетки хиляди фенове в големи градове като Лос Анджелис, Ню Йорк, Чикаго, Торонто, Денвър и Бъркли, като акцент бе напълно разпродаденият концерт в Red Rocks Amphitheatre, както и участия на фестивали като Austin City Limits, CRSSD и Just Like Heaven. В Европа Empire of the Sun продължиха възхода си с напълно разпродадени дати в Лондон, Париж, Берлин, Амстердам, Милано, Барселона и Лисабон, включително мигновено разпродадено шоу в Old Royal Naval College в Лондон и участия на големи летни фестивални сцени.

На концерта им в София на 13 юни феновете ще могат да чуят както вечни класики като "Walking On A Dream", "We Are The People", "Alive", "High and Low", така и новите парчета от албума "Ask That God" – в едно незабравимо многоизмерно преживяване.

На всяка дата от турнето групата предлага и специалните фен пакети: Empyreans Super VIP M&G Experience - по 50 налични на град на цена от 199 USD + билет + такси, които включват ранен достъп за концерта, ексклузивна снимка и meet & greet с Luke Steele, подписан постер от лимитирана серия, VIP подарък от Empire of the Sun и VIP пропуск и ранен достъп до мърч.

Билетите влизат в предварителна продажба във Fest Club на 29 януари, четвъртък, в 10:00 часа в масова продажба в мрежата на Ticket Station на 30 януари, петък, като цените започват от 44 евро, а на разположение на феновете са и билети за Golden Circle. Повече информация на www.festteam.bg и във Facebook събитието тук.

Яна Баярова
