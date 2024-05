Емели Санде проговори на български език: С нетърпение очаквам да се видим в София (ВИДЕО)

"Здравей, България! Аз съм Емели Санде. С огромно нетърпение очаквам да се видим в София на 10 юли. Целувки!", казва певицата на чист български език, с което доказва, че визитата ѝ в България ще бъде топла и сърдечна, каквато е ѝ музиката ѝ.

Организатор на концерта е "Жокер медиа", а билетите се продава бързо в мрежата на Eventim.

Певицата още от малка загатва за своя изключителен талант. С помощ от майка ѝ, която изпраща нейни записи на BBC, Санде се запознава с продуцента Шахид Хан, известен като Ноти Бой, с когото сформират успешен творчески тандем. Една от първите им песни "Diamond Rings" влиза в Топ 10 на британската класация за сингли през 2009 г.

Емели композира и за редица други звезди, сред които Риана, Алиша Диксън, Алиша Кийс, Черил Коул, Тайни Темпа, Лиона Люис. През 2011 г. е обявена за най-обещаващ нов талант от критиката на британските музикални награди, а през 2013 г. грабва две статуетки "Брит". На 26 години тя подобрява рекорда на The Beatles – за най-много поредни седмици в топ 10 на британската класация за албуми.

През 2017 г. Санде получава наградата на Brit Awards за най-добра британска соло изпълнителка. Емели Санде има издадени пет студийни албума. Най-новият е "How Were We to Know" от 2023 г., парчета от който ще чуем и на концерта ѝ на 10 юли в зала 1 на НДК.