Ерол Ибрахимов от Уикеда с първи самостоятелен албум

23 април 2026, 13:37 часа 567 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
Музикалната сцена посреща новия самостоятелен проект на Ерол – албумът "Пак отначало", който ще бъде достъпен във всички големи стрийминг платформи от 24 април.

"Пак отначало" не е просто заглавие, а емоционално пътуване и нова творческа страница за музиканта. Албумът събира в себе си характерния за Ерол стил, пречупен през личния му опит и зрялост, като обещава нови истории, вплетени в иронични текстове под звуците на реге, ска, пънк и каквото му е родила главата.

Официалната промоция на албума ще се състои на 24 април в столичен клуб, където проектът ще бъде представен пред публика за първи път. Въпреки че албумът е солов, на сцената ще се появят и всички добре познати лица от група Уикеда. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".

Яна Баярова Отговорен редактор
Българска музика Ерол Ерол Ибрахимов
