„Европейски музикален фестивал“ 2021 с целогодишна програма от атрактивни концерти и дигитални събития

„Кантус Фирмус“ представя 21-вото издание на „Европейски музикален фестивал“, което за първи път в историята на форума обхваща почти цялата календарна година – от април до декември 2021 г. Ядрото на програмата е съставено от концерни събития с класическа музика – симфонични и камерни концерти с участието на най-добрите български музиканти, гостуващи чужди звезди и дебютни изяви на млади творци. В търсене на нови възможности за развитие в изпълнената с предизвикателства пандемична обстановка, фестивалната програма е обогатена и с дигитални събития, които ангажират и активизират традиционните публики. Форумът се провежда с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община, като едно от стратегическите събития в Календара на културните събития на града. Партньори в реализацията са също Софийската филхармония, НМА „Проф. П. Владигеров“, НМУ „Л. Пипков“, Португалския културен и езиков център „Камойш“, Дом на културата „Средец“, Институт „Сервантес“ и др.

Фестивалът стартира с дигитални събития през м. април, насочени към детска аудитория, а през май, юни и септември предстоят Facebook премиери на видео-концерти от предишното издание на форума, както и онлайн среща с диригента Максим Ешкенази. Първите събития на живо са предвидени около празника на българската писменост, просвета и култура – 24 май. На тържествена церемония на столичното „Ларго“ на 21 май от 16:00 ч. ще бъдат връчени отличиятакоито се присъждат на изтъкнати наши музиканти, артисти, писатели, журналисти и художници за техните заслуги в областта на българската култура и изкуство. Тържеството е със специалното участие на Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“. В същия ден от 18:30 ч. в събитието „ще се изявят детски състави от Националния дворец на децата, фолклорните ансамбли „Здравец“ и „Средец“, танцьори от балетна школа „Маша Илиева“, трупата „Dance Academy“ и ДФА „Филип Кутев“.През пролетните месеци до края на м. юни в програмата на „Европейски музикален фестивал“ се очертават няколко основни акцента. Точно пет години след изключителния успех на музикалния проект „Танго“, създаден от творческия тандеми представен за първи път в „Европейски музикален фестивал“ 2016 г., сега двамата големи музиканти се събират отново за съвместна изява пред фестивалната публика. Развивайки концепцията на тангото в нова вълнуваща програма, озаглавена „Пиацола и Гершуин“, забележителното дуо ще излезе на сцената на. Този концерт е едно от събитията, които отбелязват100-годишнината от рождението на аржентинския майстор на тангото Астор Пиацола. Също по този повод намеломаните ще имат възможност да чуят чаровната цигуларкас интерпретация на двата цикъла „Годишни времена“ от Антонио Вивалди и Астор Пиацола, а на диригентския пулт ще застане. Нафестивалът ще представи юбилеен концерт нас диригент и художествен ръководител проф. Теодора Павлович. Програмата ще включва творби от български композитори, създадени специално и посветени на хора през неговия 55-годишен творчески живот. Събитието се организира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. На 11 юни в зала „България“ ще гостува португалският ансамбъл „Румош“ със свояСъбитието презентира традиционна музика от 10 различни области в Португалия в аранжимент за цигулка, кларинет и пиано, в съчетание с прожекция на картини от всеки регион, отразяващи природната красота и архитектурно богатство на страната.на 25 юни в „Европейски музикален фестивал“ ще дебютират певци и инструменталисти от академията с цялостен спектакъл на операта „Любовен еликсир“ от Гаетано Доницети. Участват студенти от вокалния факултет и Академичния симфоничен оркестър под диригентската палка на проф. Ивайло Кринчев.В края на м. юни очакваме и гостуването на– първата жена концертмайстор на елитния оркестър на Виенската филхармония. Това ще бъде дългоочаквано завръщане на изключителната цигуларка, тъй като нейният концерт, планиран за 2 декември 2020, беше отложен заради локдауна в края на годината. Новата дата на събитието е“. Албена Данаилова ще изпълни любими цигулкови шедьоври от Й. С. Бах, Ж. Масне, Фр. Крайслер и други композитори в партньорство с Оркестъра на Класик ФМ радио и диригента. През м. септември „Европейски музикален фестивал“ 2021 продължава с още привлекателни събития за почитателите на класическата музика. На 28 септември ще се състои заключителният концерт на“ и в партньорство с. Млади таланти от цяла България се състезават за наградите на „Кантус Фирмус“, а най-добрите в тази оспорвана надпревара ще дебютират на сцената на зала „България“, като част от фестивалната програма. Сред проявите през есента се откроявас музика от Йоханес Брамс.пианистътще си партнира с Оркестъра на Класик ФМ радио и диригентав изпълнение на двата клавирни концерта от Брамс в една вечер. Събитието е част от юбилейната програма по повод 60-годишнината на известния наш пианист.Също през есента в зала „Оборище“ 5, столичната публика ще може да чуе камерен концерт на младия гръцки флейтистносител на престижната награда „Ленард Бърнстейн“Като съпътстващо събитие двамата музиканти ще изнесат и майсторски класове по флейта и по пиано в залата на Националното музикално училище „Л. Пипков“ в София.В края на фестивалната програма през м. декември 2021 предстои и първото гостуване в България на известен чуждестранен изпълнител, който ще се изяви с оркестъра на Софийската филхармония. Неговото име ще бъде обявено допълнително.Билети за събитията от фестивала са в продажба от днес 27 април 2021 на касата в зала „България“ и онлайн на www.ticketsbg.com е един от най-значимите музикални фестивали на столицата от последните две десетилетия. Той се организира от агенция „Кантус Фирмус“ с подкрепата на Столичната община и с партньорството на Министерството на Културата на Р. България. През годините в него са участвали ярки имена от световните музикални сцени като Джошуа Бел, Максим Венгеров, Найджъл Кенеди, Миша Майски, Пинкас Цукерман, ансамбъл „Кремерата Балтика”, „Цукерман чембър плейърс”, Камерен оркестър „Концертгебау”, Academy of St Martin in the Fields, Симфоничен оркестър на Москва „Руска филхармония“ и др. През 2015 година фестивалът получи Наградата на Столичната община в област „Музика“ за ярки постижения в областта на културата. През април 2019 фестивалът бе отличен за трети път със сертификат за качество от платформата „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ на Европейската фестивална асоциация.