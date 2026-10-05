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Хюго Рейс и "Фаталистите" в София и Пловдив на 16 и 17 октомври

05 октомври 2026, 16:50 часа 478 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Niccolo Balducci
Хюго Рейс и "Фаталистите" в София и Пловдив на 16 и 17 октомври

Хюго Рейс, в чиито вени тече кръвта на The Bad Seeds (припомняме, че в началото на 80-те за няколко години е най-младият в групата и е съавтор на знаковата песен "From Her To Eternity" заедно с Ник Кейв, Мик Харви, Бликса Баргелд и Бари Адамсън); Хюго Рейс, създателят и фонтмен на легендите на австралийския пост-пънк-блус The Wreckery, а по-късно и на Fatalists (в Европа) и на The True Spirit (в Австралия); Хюго Рейс, откривателят на Tamikrest за европейската публика, идва отново в България по покана на "Аларма Пънк Джаз". Датите са 16 и 17 октомври, петък и събота, в средата на есента, а местата – The Pit в София и Bee Bop Café в Пловдив.

Музиката на Хюго е повлияна както от Джон Лий Хукър и Али Фарка Туре, така и от Гия Канчели, атмосферичния ембиънт, ню уейва и психеделик рока (от Doors до Анадола). У нас през последното десетилетие и половина е гостувал с всичките си активни групи - Fatalists, The True Spirit, Dirtmusic (понастоящем трио със създателя на лейбъла Glitterbeat Крис Екман и Мурат Ертел от "Баба Зула"), дуото с мултиинструменталиста Микеланджело Русо, а като солов атрист е свирил както в митичното Първо студио на БНР, така и на "София Поетики" (в далечната 2015 г.).

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Групата Hugo Race Fatalists заема особено място в творчеството му, както и в историята на "Аларма Пънк Джаз". Това беше първата му банда, която беше поканена за кратко турне (София-Русе-Пловдив) в началото на миналото десетилетие, а статистиката казва, че именно тях не сме гледали и слушали у нас вече повече от 9 години (последното им гостуване беше през пролетта на 2017 г.).

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"Фаталистите" идват в състав Хюго Рейс (китара и вокали), Диего Сапиньоли (барабани), Франческо "Кеко" Джампаоли (бас) и Джовани Ферарио (китара). Диего и Кеко са свирили у нас и с триото си (вече несъществуващо) Sacri Cuori, а Джовани е пътувал и записвал с Рокиа Траоре и Пи Джей Харви.

Ще представят и новия си (шести в дискографията им като група) албум "I Made It All Up For You" (https://hugoracefatalists.bandcamp.com/album/i-made-it-all-up-for-you), който излезе през март тази година. Други нови издания на Хюго са психеделик-ембиънт-блус албумът "The Vigil" заедно с Джани Мароколо от 2025 г. и съвсем новото ЕР на "Фаталистите" (само на няколко седмици) "Afterlife / I Don’t Belong Here".

Билети могат да бъдат закупени в EpayGo и на касите на EasyPay. И двете вечери вратите отварят в 20:30 ч., а началото на концертите е в 21:30 ч.

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за София (16 октомври, петък) 20/25/30 евро (до изчерпване на капацитета от 70 места в клуба) - https://epaygo.bg/3722955691

за Пловдив (17 октомври, събота) 15/18/20 евро - https://epaygo.bg/9594980386

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концерти Alarma Punk Jazz Хюго Рейс
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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