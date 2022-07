Италианците Il Volo пристигат за големите си концерти в България

Остава само седмица до трите големи концерта на най-прочутите млади класически гласове на Италия – триото Il Volo. Срещите им с българската публика са на 11 юли в Античен театър в Пловдив и на 13 и 14 юли, в София, Парк Център „Юнак”. Продават се последните билети за концертите им в София.

Il Volo пристигат с последния си проект, посветен на гения Енио Мориконе, който те с огромен респект проучват и записват в продължение на две години и след благословия от семейството му.

“Слушахме и избирахме от най-известните му композиции. Онези, които хората разпознават от първо слушане.”, казват те. „Мориконе не само е емблема на италианската култура по света, но той сам по себе си е отделен жанр. Искаме да предадем неговата музика на младите поколения”.

Концертите “Il Volo Sings Morricone and more” включват не само филмовата музика от кино шедьорите „Имало едно време в Америка”, „Ново кино Парадизо”, „Малена”- филми, които правят Мориконе прочут по целия свят и оставят следа в спомените на цели поколения.

Видео:

Il Volo feat. Riccardo Cocciante - Il Mondo - Tributo a Ennio Morricone

https://www.youtube.com/watch?v=AKZ1usYr3LM

Иняцио, Пиеро и Джанлука ще ни поднесат съчетание от музиката на големия композитор, но и най-големите хитове от 12-годишната им кариера. Публиката ще се наслади на над 30 парчета – от ариите на Турандот, Caruso, през златните италиански хитове като Un Amore Cosi Grande, O, Sole Mio, евъргрийните Granada и La Donna e Mobile до шедьоврите на Франк Синатра. Баритонът Джанлука Джинобле ще изпъни запазената си марка Your Song на Елтън Джон, Иняцио Боскето – All By Myself на Селин Дион, а тенорът Пиеро Бароне ще ни поднесе великолепната E Lucevan Le Stelle от „Тоска” на Пучини.

Разбира се, тримата музиканти ще ни подарят и прочутата Grande Amore, която наскоро направиха в нов аранжимент и представиха за първи път на тазгодишната „Евровизия” в Торино.

Пеем за любов, казват те, и нашите концерти са най-подходящото място да доведете любимите си хора.

Концертите “Il Volo Sings Morricone and more” са на 11 юли в Античен театър в Пловдив и на 13 и 14 юли, в София, Парк Център „Юнак”. Последните билети за София се продават в системата на Eventim.