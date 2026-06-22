Иван Димитров, МУЗИКАУТОР: Светлината има един адрес – в сърцето на всеки човек

Пет години след началото си кампанията „Светилник“ на МУЗИКАУТОР продължава да доказва, че музиката е повече от изкуство – тя е памет и принадлежност. Посланието за светлината като символ на знанието, духовността и общността съпътстваше всички събития в празничната програма за тържественото представяне и даряване на училищни химни, създадени в рамките на „Светилник 2025–2026: Че какво без песен е светът“.

Денят започна с представянето на тематичния майски брой на списание ЛИК на Българската телеграфна агенция – „Българският светилник“. Изданието е посветено на значими годишнини, свързани с българската просвета и книжовност – 175 години от първото отбелязване на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 170 години от рождението на българския писател, поет и културен деец Стоян Михайловски и 125 години от композирането на музиката към всеучилищния химн „Върви, народе възродени“ от Панайот Пипков. Специално място в броя заема инициативата на МУЗИКАУТОР „Светилник“ за създаването на авторски училищни химни.

По време на дискусията генералният директор на БТА Кирил Вълчев подчерта връзката между светлината и химна като символи на духовното израстване: „Химнът ни учи да бъдем благодарни – да възпяваме не себе си, а другия. Не можеш обаче да видиш лика без светлина.“ Той отбеляза, че до момента в рамките на инициативата са създадени 40 училищни химна.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев също акцентира върху значението на училищните химни като носители на памет и идентичност. По думите му всеки химн се превръща в част от емоционалната връзка на учениците с тяхното училище и продължава да ги съпътства дълго след завършването им, свързвайки поколения чрез общи ценности и спомени.

„Химните са съществен глас в българската култура и урок по патриотизъм, а майският брой на списание ЛИК „Българският светилник“ отговаря на мисията на изданието да съхранява културната памет“, каза главният редактор на списанието доц. Георги Лозанов.

Творчески флашмоб на ученици и Детският радиохор на Българското национално радио даде символично начало на празника на музиката, творчеството и училищния дух. Участниците изпълниха „Върви, народе възродени“, държейки балони, знамена и буквите на инициативата „Светилник“.

Кулминацията беше представянето и даряването на новосъздадените девет училищни химна в рамките на тазгодишната кампания „Светилник 2025–2026: Че какво без песен е светът“.

„Светлината има само един адрес и той е в сърцето на всеки един от нас“. С тези думи изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР Иван Димитров откри концерта, който се състоя на сцената на Народния театър „Иван Вазов“. „Това, което прави „Светилник“ е да изгражда мостове. Създаването на индивидуални химни за всяко едно училище е начин да се отрази неговата история и ценности“, допълни той и благодари на всички автори, учители, ученици и партньори, които участват в осъществяването на проекта.

От старта си през 2021 г. инициативата „Светилник“ е обединила над 31 000 ученици и близо 2300 учители от 20 населени места в България. В проекта са се включили и повече от 190 автори и пет випуска студенти от факултет „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, които създават видеоклиповете към училищните химни.

„Светилник“ се финансира от Културния фонд на МУЗИКАУТОР и се реализира под патронажа на Министерството на културата и Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Столичната община, както и на ключови партньори като НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Народния театър „Иван Вазов“ и на най-значимите и авторитетни обществени медии – Българската телеграфна агенция (БТА), Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР).

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