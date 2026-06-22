МУЗИКАУТОР дари 9 училищни химна в петото издание на инициативата „Светилник“

Творчески флашмоб обедини стотици деца от осем населени места в България и едно българско училище в Бесарабия

МУЗИКАУТОР дари 9 училищни химна, създадени в рамките на петото издание на инициативата „Светилник 2025–2026: Че какво без песен е светът“. Официалната премиера на музикалните символи и видеоклиповете към тях се състоя на бляскавата сцена на Народния театър „Иван Вазов“ в присъствието на представители на държавни институции, образователната общност и стотици ученици.

При рекорден интерес и най-голям брой кандидатури от началото на инициативата, тази година химни получават училищата 11. ОУ „Христо Ботев“ от гр. Благоевград, СУ „Любен Каравелов“ от гр. Копривщица, СУ „Д-р Петър Берон“ от гр. Костинброд, ОУ „Неофит Рилски“ от с. Горно Драглище, община Разлог, СУ „Отец Паисий“ от гр. Самоков, 45. ОУ „Константин Величков“ от гр. София, както и 97. СУ „Братя Миладинови“ от гр. София. Нов акцент в инициативата е и включването на творческо училище – НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ от гр. Бургас. За пръв път „Светилник“ излезе извън границите на страната, за да подари училищен химн на първата българска гимназия в Бесарабия, Украйна – Болградска гимназия „Георги С. Раковски“, което има близо 170-годишна история.

Водещ на събитието бе актьорът Дарин Ангелов, който прегърна каузата като своя. С изпълнения на сцената се включиха част от девойките, които триумфираха на 42-то Европейско първенство по художествена гимнастика и символично разпалиха пламъка на светилника. За доброто настроение на гостите се погрижиха талантливият музикант Филип Донков и таньорите от К-pop формацията Leaders in Town.

„Това събитие ни връща към едни добри, позабравени традиции. Българското училище освен да дава знания, да възпитава, трябва да създава дух на общност. Мисля, че тези млади деца постепенно ще разберат истинския смисъл на думи като приятелство, другарство. Ще направим всичко възможно „Светилник“ да стигне и до българските училища в чужбина, тъй като там също растат деца, които хранят обич към своята първа родина. Ако успеем с подобен род инициативи да върнем оптимизма, да върнем надеждата, имаме бъдеще като общество“, подчерта значението на инициативата проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката.

Столичният кмет Васил Терзиев, който също присъства на концерта „Светилник“, не скри вълнението си: „Гледайки ви изправени, горди, с чувство на принадлежност към училището, съм спокоен, че вие наистина ще сте светулки, вие наистина ще носите светлината. Искам да благодаря на хората, които се грижат за вас по този път – на всички директори, на всички учители, които ви помагат не само да се изучите, но и да станете човеци, за да вървим заедно напред пред всички предизвикателства“.

Българската информационна агенция (БТА) подкрепи МУЗИКАУТОР в създаването на нов на Болградската гимназия, като реализира видеоклипа към музикалното произведение. „Това е първа стъпка към онези почти 400 български училища извън границите на България, които също да могат да участват в това красиво състезание“, заяви Кирил Вълчев, изпълнителен директор на Българската телеграфна агенция. МУЗИКАУТОР връчи награда за изключителен принос в реализирането на инициативата „Светилник“ именно на БТА, която първа припозна смисъла на инициативата.

Генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова смята, че инициативата „Светилник“ пази талантите, българския дух и нашата идентичност. „Музиката ни съпътства през целия ни живот. Пожелавам на децата и младите таланти да носят светлината в сърцата си оттук нататък и да не спират да мечтаят, защото човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Когато човек мечтае, може да постигне много“, коментира тя.

Вече пета поредна година НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" е партньор на „Светилник“, а близо 200 студенти от Академията участват в реализацията на видеоклиповете към химните. „Като човек на изкуството смея да твърдя, че изкуството, музиката, театърът са ключови за развитието на младите хора. Благодарна съм на всички ученици от цялата страна, които участват в тази прекрасна инициатива „Светилник“, заяви доц. Цветелина Цветкова, декан на Факултета по екранни изкуства. Тя прие награда за стратегическо партньорство, връчена от Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

В навечерието на Световния ден на музиката – 21 юни, МУЗИКАУТОР подари на жителите и гостите на София и специална изненада от „Светилник“ пред Народния театър. Детският радиохор на БНР и стотици деца от деветте училища превърнаха пространството пред театъра в сцена на творчески пърформанс с изпълнение на „Върви, народе възродени“.

„Културата и образованието носят светлина и оптимизъм на хората. България има всеобщ училищен химн с огромна традиция – „Върви, народе възродени”. Създаването на индивидуални химни за всяко едно училище, което да отразява неговата история, ценностите на неговия патрон, желанието за развитие, за надграждане е универсална ценности, която може да бъде изразена индивидуално“, заяви Димитров.

Творческата инициатива „Светилник“ дарява химни на български училища, създадени от членовете на МУЗИКАУТОР. Мисията на каузата е да стимулира развитието на културата, да укрепва чувството за принадлежност в младите и да създава устойчиви общности чрез силата на музиката. Инициативата вече обединява близо 31 000 ученици и повече от 2 300 учители от 20 населени места. Досега в нея са се включили 191 автори, а създадените химни са вече 40. В създаването на видеоклиповете към тях са участвали 200 студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – сценаристи, режисьори, филмови екипи и продуценти.

„Светилник“ се финансира от Културния фонд на МУЗИКАУТОР от 2021 г. насам, като се реализира под патронажа на Министерството на културата и Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Столичната община, както и на ключови партньори като НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Народния театър „Иван Вазов“, както и на най-значимите обществени медии – Българската телеграфна агенция (БТА), Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР).

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