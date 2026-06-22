Chambao празнува 25 години на сцената с концерти в София и Бургас

След като взривиха сцената на "Маймунарника" с тяхното ексклузивно шоу през миналата година, легендарната испанска група Chambao празнува 25 години на сцената през 2026 г. с концерти през юни в София и Бургас. Известната в цял свят банда, създала фламенко-чил жанра, идва за ексклузивен концерт на 24-ти юни в клуб "Маймунарника" в София и на 25-и юни в Летния театър на град Бургас. Всички фенове ще отпразнуват четвърт век магията на Chambao на живо! Станете част от едно неповторимо музикално пътешествие.

С новия си албум "Chambao 25 Aniversario", групата пренася публиката в свят, където ритъмът среща душата, а мелодиите – сърцето. Това не е просто концерт, това е празник на живота, спомените и музиката, която ни свързва. Усетете магията на живото изпълнение, вижте как сцената се превръща в океан от светлина и звук, и се потопете в историята на една от най-емблематичните музикални групи на нашето време. След големия концерт в София, отново да отпразнуваме четвърт век с магията на Chambao на живо и в Летния театър на Бургас на 25 юни.

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25 години мечти, 25 години музика, 25 години Chambao. Бъдете там, когато легендата оживее!

Билети ще откриете в мрежата на Eventim.bg.