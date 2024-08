Жана Бергендорф през годините: Всичко може да се промени, само талантът - никога (ВИДЕА)

Българският музикален пазар не е чак толкова сгъстен, затова и всеки по-талантлив изпълнител, който има късмета да попадне на точното място в точното време и да не препъне сам собствените си умения, общо взето, намира своята публика. А след това получава тежката задача да я задържи.

Жана Бергендорф е име, което първоначално всеки свързваше с титаничен глас и страхотно неподправено излъчване, а след това личните ѝ грешни избори изцапаха сериозно имиджа ѝ.

Да си припомним Жана

Още: Снимки на Жана Бергендорф преди да стане известна

Тя печели X-Factor през 2013 г. и още тогава става ясно, че я очаква огромна публичност и безкрайни възможности. Никой не е обещавал нито на нея, нито на зрителите, че пред нас ще се разгърне поредният "правилен" талант, който ще издава песен след песен, албум след албум и ще благодари на феновете си с тренираната си усмивка.

Още с първата си публична поява в България Жана ни подсказа, че е щура, не ѝ пука особено и това няма как да се промени. Е, през годините често виждахме точно тази нейна луда страна - лични проблеми, проблеми след употреба на наркотици и алкохол. Проблеми с полицията. Но талант, с лопата да го ринеш, както обича да се изразява цар Булгар.

След като побеждава в X-Factor, Жана започва да си проправя път чрез лейбъла Virginia Records и издава няколко самостоятелни песни "Самурай", "Невъзможни сме сами", "Докрай", "Играем с теб до края" с Кристо, "Време" с Ангел и Моисей и др. През 2017 г. напуска лейбъла на Саня Армутлиева.

През 2014 г. Жана Бергендорф е обявена за Жена на годината в категория "Сцена/Музика" на сп. "Grazia", след това получава наградата на БГ Радио за "БГ Дебют". През 2018 г. влиза в риалити предаването "VIP Brother" и там споделя откровено, че от дълго време има проблеми с наркотиците.

Проблемите не закъсняват

Още: Обиждала и се опитвала да рита полицаите: Повдигнаха обвинение срещу Жана Бергендорф

През 2016 г. Жана предизвиква лека катастрофа в София, а след тест от полицаите се оказва, че пробата е положителна за употреба на кокаин.

През годините покрай нея се появяват информации, че участва в различни скандали, в които неизменно се съдържат леки или тежки наркотици, а през 2024 г. Бергендорф отново бе арестувана, този път заради буйстване и нанасяне на щети на апартамент.

Къде е Жана сега

В последните месеци Жана често е виждана в заведения по морето, в които изпълнява свои песни. От клиповете, които се разпространяват в социалните мрежи, разбираме кои две неща правят най-много впечатление на хората:

- Жана Бергендорф се е променила физически (както почти всички хора по света през различни периоди от живота си), но това е огромен акцент за всички коментиращи

- Жана Бергендорф пее все така зверски (както повечето хора дори не могат да си мечтаят)

Какви са изводите - талантът е непреходен, каквото и да се случва в живота. И да, когато правиш глупости, трябва да си понасяш последствията - независимо дали си рок, поп или чалга изпълнител. Но едно от нещата, заради които не бива да бъдеш наказван, е това, че си се променил физически. А трябва да продължаваш. Както изпя великият и не по-малко наркозависим Фреди Меркюри - the show must go on!

Още: Холивудската звезда Юлиан Костов записа дебютно хип-хоп парче (ВИДЕО)