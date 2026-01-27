Спорт:

Rock Sensation изправи на крака близо 4000 души в зала 1 на НДК

27 януари 2026, 11:38 часа 222 прочитания 0 коментара
Дългоочакваната първа среща на българския мюзикъл Rock Sensation – договорът с родната публика, се състоя изминалата неделя в препълнената зала 1 на НДК. Зрителите станаха свидетели на музикално пътешествие през златните години на рокендрола – от 50-те години до днес. Над два часа звучаха едни от най-големите рок хитове на изпълнители като - Chuck Berry, Ray Charles, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, AC/DC, Bon Jovi, Guns N’ Roses, U2, Metallica, Nirvana, Oasis, Linkin Park, Aerosmith, Robbie Williams и много други.

"Много ме радва реакцията на българската публика и тази пълна зала. Българският фен свикна да гледа световни звезди и да пътува и фактът, че всички станаха да танцуват е показателен", сподели режисьорът Николай Йорданов. "Готвихме се от много месеци за срещата с родната публика и преживяването беше уникално. Радвам се, че съм в този екип", допълва Николай Воденичаров – Никеца, който даде специално интервю за Actualno.com.

През идните месеци на Rock Sensation предстоят срещи с публиката в Нидерландия, Франция, Белгия и Франция.

За Rock Sensation

Рок мюзикълът е създаден по оригиналната идея на сценариста и режисьор Николай Йорданов и продуцентите Деян Василев и Николай Лозанов. Консултант на музикалната селекция и сценарият е Краси Москов. Музикалният аранжимент е на маестро Димитър Косев, главен диригент на русенската опера.

Продуцент за България е Национален музикален театър "Стефан Македонски". В спектакълa участват солисти, вокална група, балет и оркестър на театъра. Всичко това е в акомпанимент на специално сформираната рок група начело с Николай Воденичаров – Никеца, Джейми Рашид, Денис Бояджиев, Мария Анастасова, Мишо Шишков, Пепи Рангелов, Ивайло Звездомиров, Мартин Профиров.

Повече информация и предстоящи дати: https://rocksensation.live

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
