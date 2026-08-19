Пет вида бизнеси, за които музиката води до ръст на продажбите

Музиката е мощен инструмент за изграждане на силен бранд и здрава емоционална връзка с клиентите. Инвестицията в разнообразна музика отключва множество възможности пред бизнесите. Някои я използват, за да влияят върху поведението на потребителите, да удължат престоя им и да увеличат своите продажби. Други организират тематични събития с подбрана музика, за да привлекат нови клиенти. Тук разглеждаме 5 вида бизнеси, които печелят от публичното изпълнение на музика в своите обекти.

1. Места за настаняване

Добре подбраната музика в хотели, мотели, къщи за гости, вилни селища, бунгала, къмпинги и хижи значително повишава удовлетвореността от престоя и формира цялостното преживяване на гостите. Когато музикалната атмосфера е съчетана с интериора и бранда, клиентите усещат пространството по-приятно и по-приветливо. Научни изследвания дори доказват, че музиката с бавно темпо в лобитата на хотелите удължава престоя на гостите, увеличава консумацията и бакшишите и подобрява усещането за безопасност.

2. Развлекателни обекти

През лятото повечето туристи търсят забавление на плажа, при открити басейни или в аквапаркове, където неизменно звучи музика, която допринася за доброто настроение на гостите. В зависимост от силата и ритъма, тя може да доведе до прилив на енергия или да позволи на клиентите да се отпуснат. Музиката активира системи в мозъка, които регулират сърдечния ритъм, кръвното налягане и нивата на кортизол, като по този начин намалява стреса и негативните емоции.

3. Търговски обекти

Правилно подбраната музика насърчава импулсивните покупки и повишава средния оборот в търговските центрове, шоуруми и магазини. Темпото на музиката влияе върху ритъма на движение из магазина, а стимулацията, предизвикана от нейната сила, води до повишени нива на удоволствие. По-бавното движение на клиентите из магазина им дава възможност да разглеждат стоките по-дълго и да пазаруват повече. Любопитно е, че ако в обекта звучи класическа музика, клиентите са склонни да купуват по-скъпи продукти.

4. Заведения

При заведенията ефектът от музиката зависи от типа на обекта. Ресторантите, кафенетата и сладкарниците предпочитат по-бавна музика, която удължава прекараното в заведението време, увеличава консумацията и предразполага към по-големи бакшиши. В същото време при fast food заведенията, бавната музика води до намаляване на приходите. Баровете и дискотеките залагат на по-динамична музика, за да накарат своите клиенти да се отпуснат, да се забавляват заедно и да изпитат споделена емоция.

5. Вериги за предоставяне на услуги

Много клиенти търсят уединение и свързват лятната почивка със СПА оазиси и възстановителни центрове. Често това е времето, в което могат да отделят време за себе си и за процедури във фризьорски и козметични салони. Музиката е част и от техния бизнес модел, като създава усещане за комфорт. Това води до повишена удовлетвореност от услугата и по-малко негативни коментари.

Музиката обогатява клиентското преживяване, а лицензът за публично изпълнение на музикални произведения гарантира справедливо възнаграждение за авторите, композиторите и музикалните издатели, които ги създават. Въпреки това много собственици на търговски обекти отлагат лицензирането, защото смятат, че процесът е сложен и скъп.

Само за няколко минути и с три стъпки всеки бизнес може да получи право да използва над 95% от световния музикален репертоар. Необходимо е заявката да бъде направена чрез онлайн калкулатора MusicPro, договорът да бъде подписан в дигитална среда, а лицензът – заплатен онлайн.

След това бизнесът получава лиценз за публично изпълнение на музика. Условията са съобразени с особеностите на всеки обект – неговия вид, периода на работа и населеното място, като са предвидени и отстъпки съгласно утвърдената от Министерството на културата тарифа.

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