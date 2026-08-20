VYBE: Да пускаш музика, която не е лицензирана, е кражба

Музиката е неизменна част от модела за генериране на приходи на хотели и туристически обекти, търговски центрове и заведения за хранене и развлечения, спортни и уелнес центрове, фитнеси и салони за услуги. Собствениците на бизнеси си дават ясна сметка, че тя влияе пряко върху настроението на клиентите, създава им усещане за комфорт и удовлетворение от услугата, като същевременно има измерим ефект върху печалбите. Все повече от тях вече разбират, че щом използват музиката с комерсиална цел, би следвало трудът на артистите да бъде справедливо възнаграден. Нещо повече, за някои добавената стойност на музиката е толкова голяма, че ако спрат да я ползват, това би се отразило пагубно на бизнеса им.

„Всеки артист заслужава да получава пари за това, което създава и пуска на свободния пазар. Чувствам се добре, когато знам, че съм заплатил за музикален лиценз и че авторите ще си вземат парите. Всеки работи за пари“, коментира пред МУЗИКАУТОР Венцислав Петров, собственик на столичния кофишоп VYBE. Той смята, че пускането на нелицензирана музика в заведение, туристически или търговски обект е кражба, защото се случва на нечий гръб.

Изборът в заведението да звучи джаз е част от неговия бизнес модел. „Има хора, които идват заради обстановката, защото харесват музиката. Реално остават доста време в заведението заради нея. Ако спра музиката в обекта, най-вероятно ще затворя“, допълва още той. Избира да заплаща за лиценз, издаден от МУЗИКАУТОР, защото не желае да се ограничава с един стил музика, а да пуска такава, каквато прецени. Смята, че ако организира тематични събития с подходящи песни, това би довело до прилив на повече клиенти.

Петров е на мнение, че контролът по отношение на спазването на Закона за авторското право и сродните му права трябва да бъде затегнат. „Трябва да има по-засилени проверки, понеже масово хората не плащат – не само за музикални права, но и за много други неща. Просто няма кой да ги санкционира, може би при една-две санкции може да се случат нещата, както трябва“, смята той. Друг е въпросът, че има много собственици на туристически и търговски обекти, които не са наясно, че трябва да заплащат за лиценз, ако в техния обект звучи музика. Затова е много важно да не се прибягва веднага до крайни санкции. Самият той остава изненадан, когато разбира, че санкциите са в размер от 1000 до 10 000 евро при първо нарушение и от 1500 до 15 000 евро при повторно установено нарушение.

„99,9% от хората, които имат собствен бизнес, дават всичко за мястото, без значение какъв е браншът. Една такава сериозна санкция за моя обект би била фатална“, заявява той. Смята, че трябва да има мащабна информационна кампания, за да могат бизнесите да са запознати с условията по лицензиране, както и за да избегнат санкциите. Той е категоричен, че процедурата по издаване на лиценз е изключително улеснена – подписва документите и извършва плащането изцяло онлайн, вместо да хаби време и нерви в обикаляне по институции, както си е представял, че ще се случи.

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