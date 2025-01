Лейди Гага обяви дългоочаквания си нов албум (ВИДЕО)

Носителката на 13 награди "Грами" Лейди Гага обяви седмия си студиен албум. Той е озаглавен "MAYHEM" и ще излезе на 7 март чрез Interscope Records. Съобщението последва седмица на тийзъри на уебсайта ѝ, който днес бе обновен заедно с нов магазин, включващ първия от няколкото мърчъндайза в чест на дългоочаквания проект. Съчетавайки енергията, която за първи път завладя феновете ѝ, с дръзка и безстрашна артистична визия, "MAYHEM" бележи триумфално завръщане към поп корените на Гага. Албумът изследва темите за хаоса и трансформацията, възхвалявайки силата на музиката да обединява, провокира и лекува.

"Албумът започна като сблъсък със страха ми да се върна към поп музиката, която най-ранните ми фенове обичаха", каза тя. Далеч от носталгично връщане назад, "MAYHEM" преоткрива ранното ѝ звучене с калейдоскопичен подход, който черпи от обширния ѝ музикален каталог, като същевременно прегръща свежа и безстрашна артистична перспектива. Гага описва творческия процес като "сглобяване на счупено огледало: дори и да не можеш да сглобиш парчетата перфектно, можеш да създадеш нещо красиво и цялостно по свой нов начин".

Още: 6 от най-големите световни конспирации за известни личности

Лейди Гага гледа към върха

Проектът от 14 песни, който включва издадените по-рано "Disease" и "Die With a Smile", е продуциран от самата Гага, Майкъл Полански и Андрю Уот. "Die With a Smile" е съвместната песен на Гага с Бруно Марс, която оглави класациите и се превърна в световна сензация. Понастоящем за трета седмица е №1 в класацията Billboard Hot 100. Баладата оглави и Billboard Global 200 и Spotify Top 50 Global, поставяйки рекорд като най-бързо достигналата 1 милиард стрийма песен в Spotify. С над 2,7 милиарда стрийма до момента песента е номинирана за две награди "Грами" за 2025 г., включително за песен на годината и за най-добро поп дуетно/групово изпълнение. Billboard я нарича "съвпадение, създадено в рая на Грами", а "The New York Times" я описва като "романтичен, леко апокалиптичен бавен танц".

Гага ще дебютира пред феновете си с третия сингъл и придружаващия го музикален клип от "MAYHEM" на 2 февруари, като ще бъде излъчен по време на рекламната пауза на наградите "Грами". Преди това певицата ще се присъедини към изпълнители като Били Айлиш, Оливия Родриго, Стиви Никс и Джони Мичъл, за да участва в благотворителен концерт в рамките на кампанията FireAid на 30 януари за хората и общностите, опустошени от неотдавнашните пожари в Лос Анджелис. На 17 март тя ще бъде удостоена с наградата за новатор на iHeartRadio за 2025 г. на 12-ите годишни музикални награди на iHeartRadio, последвани от изпълнение на Coachella на 11 и 18 април, предава БГНЕС.

Още: Лейди Гага, Пост Малоун и Green Day са хедлайнерите на фестивала Coachella 2025