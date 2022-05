Macy Gray с концерт в София

Американската мултиплатинена изпълнителка, авторка на песни, продуцентка и актриса Macy Gray ще зарадва българските си фенове по време на предстоящото си европейско турне The Reset Tour. Концертът по покана на BGTSC ще се състои на 26 октомври, а мястото е зала 1 на НДК. Суперзвездата ще пристигне у нас със своята тур банда The California Jet Club, с която ще представят новият студиен албум на Macy Gray, озаглавен „The Reset”.

Билетите за концерта на Macy Gray и The California Jet Club в София влизат в продажба в мрежата на Еventim (www.eventim.bg) от 20 май, петък. Ценовите категории са от 60 до 120 лева, в зависимост от местоположението в зала 1 на НДК. Албумът “The Reset” e продуциран от Tommy Parker и представя Macy Gray в най-добрата й лирическа и вокална светлина. Песните се отличават с изключително разнообразие – от чувствената интимност в пилотния сингъл “Thinking of You”, през епичната оркестрална балада „You Got Away” до натрапчивото жизнерадостно “Every Night” (с гост – рапърът Maino). След 10-те предишни студийни албуми, пет от които с номинации за Грами (и една спечелена награда), „The Reset” се отличава с това, че в създаването му се включват музикантите, с които Macy Gray пътува по турнета: барабанистът Tamir Barzilay, кибордистът Billy Wes и басистът Alex Kyhn. Групата, която е своеобразна расова/културна смесица, обединена от звученето на музиката, получава собствено име – The California Jet Club. Всеки един от тях дава своя принос към продукцията като мултиинструменталист, съавтор и бек вокал. Триото обгръща със звученето си по неповторим начин блестящите вокални изпълнения на Macy. На концерта в София през есента, Macy Gray и The California Jet Club ще зарадват българската публика както с песни от албума „The Reset”, така и с най-известните и емблематични хитове на известната певица.

