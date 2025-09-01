Мартина Табакова представя 3D мапинг видеоклип - ново измерение на класическата музика (ВИДЕО)

На 1 септември 2025 г. за първи път е представен музикалният видеоклип "Аквариум" – част от емблематичната фантазия "Карнавалът на животните" на Камий Сен-Санс, в аранжимент за пиано. Проектът използва най-съвременната технология 3D мапинг, за да съчетае класическа музика и дигитални визуални ефекти в нов културен продукт, достъпен за световната публика. Изпълнението и идеята е на именитата пианистка Мартина Табакова, носител на редица престижни отличия, сред които "Музикант на годината" на БНР (2020 г.) и "Златно перо".

Видеото съчетава виртуознотост в завладяваща дигитална среда – 3D кадри на морски обитатели се проектират върху рояла, създавайки илюзия, че инструментът оживява. Зрителят усеща изцяло хармонично и плавно потапяне в морските дълбини, където музика и визуално изкуство се сливат в едно безбрежно синьо море.

Още за клипа

Художественият контекст на клипа е по повод 190 години от рождението на Камий Сен-Санс (1835–1921), като се отдава почит на композитора чрез представяне на неговата творба по оригинален и водерен начин.

През юни т.г. всички 14 пиеси от "Карнавалът на животните" бяха изпълнени на 4 ръце от Мартина Табакова и Георги Черкин в концертна зала "Сливен", което подготви публиката за този новаторски проект.

Фотограф: Георги Петков

В клипа Мартина Табакова е във впечатляващата рокля Aurelia на българската марка, добила слава Caviar Couture и дизайнерката Десислава Тошева, представена наскоро на Филмовия фестивал в Кан. "Течните рокли" от "водната колекция" на марката вече спечелиха вниманието на Холивуд.

Екипът зад "Аквариум": 3D мапинг: Elektrick.me; Режисьор: Владимир Грънчаров (Elektrick.me); Видеозаснемане, монтаж и операторска работа: Росен Савков (Four Elements); Звукозапис: Павел Стефанов НМА; Фотография: Георги Петков; Анимации и плей-аут: Мария Маринова и Виктория Пешева; Изпълнителен продуцент: Виктория Цачева (Elektrick.me); Роял: любезно предоставен от фирма ПРЕСТО.

Проектът "3D Аквариум" се осъществява с подкрепата на Национален фонд "Култура", програма Създаване.