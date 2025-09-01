Войната в Украйна:

Мартина Табакова представя 3D мапинг видеоклип - ново измерение на класическата музика (ВИДЕО)

01 септември 2025, 12:07 часа 442 прочитания 0 коментара
Мартина Табакова представя 3D мапинг видеоклип - ново измерение на класическата музика (ВИДЕО)

На 1 септември 2025 г. за първи път е представен музикалният видеоклип "Аквариум" – част от емблематичната фантазия "Карнавалът на животните" на Камий Сен-Санс, в аранжимент за пиано. Проектът използва най-съвременната технология 3D мапинг, за да съчетае класическа музика и дигитални визуални ефекти в нов културен продукт, достъпен за световната публика. Изпълнението и идеята е на именитата пианистка Мартина Табакова, носител на редица престижни отличия, сред които "Музикант на годината" на БНР (2020 г.) и "Златно перо".

Видеото съчетава виртуознотост в завладяваща дигитална среда – 3D кадри на морски обитатели се проектират върху рояла, създавайки илюзия, че инструментът оживява. Зрителят усеща изцяло хармонично и плавно потапяне в морските дълбини, където музика и визуално изкуство се сливат в едно безбрежно синьо море.

Още: Магията на валса оживява: Виенският оркестър на Щраус на турне в България

Още за клипа

Художественият контекст на клипа е по повод 190 години от рождението на Камий Сен-Санс (1835–1921), като се отдава почит на композитора чрез представяне на неговата творба по оригинален и водерен начин.

През юни т.г. всички 14 пиеси от "Карнавалът на животните" бяха изпълнени на 4 ръце от Мартина Табакова и Георги Черкин в концертна зала "Сливен", което подготви публиката за този новаторски проект.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Фотограф: Георги Петков

В клипа Мартина Табакова е във впечатляващата рокля Aurelia на българската марка, добила слава Caviar Couture и дизайнерката Десислава Тошева, представена наскоро на Филмовия фестивал в Кан. "Течните рокли" от "водната колекция" на марката вече спечелиха вниманието на Холивуд.

Още: Знаете ли колко клавиша има пианото?

Екипът зад "Аквариум": 3D мапинг: Elektrick.me; Режисьор: Владимир Грънчаров (Elektrick.me); Видеозаснемане, монтаж и операторска работа: Росен Савков (Four Elements); Звукозапис: Павел Стефанов НМА; Фотография: Георги Петков; Анимации и плей-аут: Мария Маринова и Виктория Пешева; Изпълнителен продуцент: Виктория Цачева (Elektrick.me); Роял: любезно предоставен от фирма ПРЕСТО.

Проектът "3D Аквариум" се осъществява с подкрепата на Национален фонд "Култура", програма Създаване.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
пиано класическа музика Мартина Табакова
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес