MEGA MEGAMI Хелоуин уикендът продължи три нощи

Хиляди души се забавляваха в трите MEGA MEGAMI парти нощи през изминалия уикенд (31.10, 01.11 и 02.11) в зала EFE на хотел Marinela. Събитията стартираха в нощта на Хелоуин с шоуто Are You Afraid of the Dark? с гост изпълнител Емануела, която излезе на сцената, преобразена като Господарка на злото от едноименния филм.

На сцената оживяха страховити поп-културни персонажи, а в спектакъла се включиха Балет Megami, Acrobatic show Megami, Topless show Megami, а за доброто настроение се погрижиха резидънт диджеите на Megami Club – Hotel Marinela – Maxy и Spirit. На 1 ноември – нощ, която ще се помни дълго - мегазвездата на сръбската музика Цеца забавлява с най-големите си хитове хилядите гости в препълнената зала EFE.. Последната MEGA MEGAMI нощ започна в 21:00 с финала на конкурса Playmate of the Year 2019, който тази година беше спечелен от 21-годишната красавица от Казанлък Михела Тодорова. След края на конкурса започна третото MEGA MEGAMI парти с гост изпълнител Преслава, което продължи до ранните часове на неделната сутрин. Трите MEGA MEGAMI вечери доказаха, че парти поредицата на световно ниво е без аналог на клубната сцена в България. Организаторите обещават още много впечатляващи MEGA MEGAMI събития, които ще бъдат анонсирани на Facebook страницата на Megami Club – Hotel Marinela. На сцената оживяха страховити поп-културни персонажи, а в спектакъла се включиха Балет Megami, Acrobatic show Megami, Topless show Megami, а за доброто настроение се погрижиха резидънт диджеите на Megami Club – Hotel Marinela – Maxy и Spirit.На 1 ноември – нощ, която ще се помни дълго - мегазвездата на сръбската музика Цеца забавлява с най-големите си хитове хилядите гости в препълнената зала EFE..Последната MEGA MEGAMI нощ започна в 21:00 с финала на конкурса Playmate of the Year 2019, който тази година беше спечелен от 21-годишната красавица от Казанлък Михела Тодорова. След края на конкурса започна третото MEGA MEGAMI парти с гост изпълнител Преслава, което продължи до ранните часове на неделната сутрин.Трите MEGA MEGAMI вечери доказаха, че парти поредицата на световно ниво е без аналог на клубната сцена в България. Организаторите обещават още много впечатляващи MEGA MEGAMI събития, които ще бъдат анонсирани на Facebook страницата на Megami Club – Hotel Marinela.