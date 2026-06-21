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The Pomorians подпалват вълните с тайно парти на кораб и нов тежък сингъл дни преди July Morning

21 юни 2026, 8:17 часа 544 прочитания 0 коментара
Снимка: The Pomorians
The Pomorians подпалват вълните с тайно парти на кораб и нов тежък сингъл дни преди July Morning

Ударното завръщане на рок група The Pomorians и фронтмена Янко Бръснаря продължава на пълни обороти! Само три седмици след успеха на първата им нова песен ("Хамелеон"), бандата пуска своя втори, още по-суров сингъл – "В помията до шия". Премиерата идва в перфектния момент – броени дни преди най-очакваното събитие по Черноморието. На 30 юни срещу 1 юли The Pomorians ще излязат на голямата сцена на плажа в Бургас за посрещането на July Morning, където публиката ще чуе новите парчета на живо.

Официалната премиера на видеоклипа ще бъде на 25-и юни (четвъртък) точно в 20:30 ч. Събитието ще бъде отбелязано с ексклузивно private party на борда на кораб, което ще събере най-близките приятели на групата и ще отпразнува двоен повод – премиерата на парчето и рождения ден на сестрата на Янко Бръснаря - Марина.

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Това специално събитие е последната спирка на групата преди голямото им завръщане пред широката публика.

Още за новото парче

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"В помията до шия" е откровен и безкомпромисен рок манифест. Текстът е директен шамар срещу лицемерието, фалшивия морал и материализма на съвременното общество ("коне с капаци", "еснафски зли очи"). Песента носи класическия пънк и рок дух на бандата и ясното послание: по-добре да бъдеш честен скитник в калта, отколкото роб на фалшивите ценности.

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Видеото към песента предава точно тази неподправена енергия и е заснето малко преди групата да се отправи към морския бряг за голямото си завръщане.

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The Pomorians Българска музика Янко Бръснаря
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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