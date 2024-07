Никос Вертис покорява Варна на 24 август

Суперзвездата Никос Вертис пристига за два фантастични концерта в България в следващите месеци – на 24 август в Морската градина (на Пантеона) във Варна под открито небе и в София на 11 октомври в зала "Арена София", малко преди старта на северноамериканското му турне.

Бляскавият презокеански тур ще стартира на 8 ноември от Торонто, Канада и до момента включва 6 грандиозни концерта в рамките на месец. Гръцката звезда ще посети с шоуто си още - Маями, Чикаго, Ню Йорк и Лос Анджелис, за да се завърне в Канада с голям концерт в Монреал. Към обявените досега дати се очаква да бъдат добавени и нови за САЩ, предвид звездния статус на най-известния и обичан гръцки изпълнител по света.

Никос Вертис обича България

Харизматичен, очарователен, магнетичен и с уникален глас през последните няколко години Никос Вертис не пропуска възможност да се срещне с хилядите си български фенове, а в предстоящите месеци изпълнителят ще ги зарадва не с един, а с цели два прекрасни концерта (във Варна и в София). Неповторими емоции, настроение, визия, ефекти, най-големите хитове на звездата и безкомпромисно звучене обещават да "пренесат" всички почитателите на "най-желания ерген в света", в истински гръцки бузуки бар - както на 24 август във Варна под звездите, така и на 11 октомври в София в зала "Арена София".

И за двата си грандиозни концерта в България гръцкият изпълнител ще пристигне със своя оркестър от 25-ма музиканти с бузуки, а в сетлиста ще бъдат включени песни като "Argisame Kardia Mou", "Thelo na me nioseis", "De me skeftesai", "An Eisai Ena Asteri" и много други. Част от тях, по традиция, Вертис ще изсвири сам на китарата си за радост на всички присъстващи. Гръцкият изпълнител винаги е споделял, че много обича България и има добри приятели тук, и обещава да поднесе още по-бляскаво и фантастично, за което ще се говори дълго.

Билети и за двата концерта се продават в системата на Ticketportal.bg и Eventim.bg, като освен седящи места се предлагат и ВИП маси, за които е нужно да се направи предварителна резервация. Телефоните за резервация за двата града са: 0893 999 990, 0879 498 340, 0879 498 410, 0879 498 338.

Билетите за седящите места на 24 август във Варна в Морската градина са от 88 до 120 лв. за билет. На 11 октомври в София цената за седящо място в зала "Арена София" е от 44 до 120 лв. Освен онлайн, билети могат да се закупят още от - Билетен център в НДК, Билетна каса на зала "Арена София", книжарници Booktrading, Office1Superstore и бензиностанции OMV.

