Нов симфоничен оркестър открива 35-ия си сезон с Бетовен

14 октомври 2025, 15:33 часа 307 прочитания 0 коментара
Нов симфоничен оркестър открива 35-ия си сезон изцяло с Бетовенова програма - Симфония №6, "Пасторална" и Концерт за пиано №4 със солист Инес Симеонова и диригент Петко Димитров на 27 октомври, понеделник, 19:30 часа в зала "България". Тридесет и петият сезон 2025/2026 е под почетния патронаж на Н. П. Алехандро Мейер, посланик на Република Аржентина.

"Това, което нося в сърцето си, трябва да излезе навън; ето защо композирам." Началните тактове на Концерт за пиано № 4 на Бетовен са различни от всичко, което съвременната публика би почувствала преди. Винаги новатор, Бетовен е широко признат за един от водещите пианисти на своето време. Използва своите технически познания и проницателност в момент на нововъзникващи тенденции в дизайна и конструкцията на пиана, за да създаде един брилянтен концерт. 

Бидейки една от малкото Бетовенови творби с програмна музика, Симфонията №6 е била озаглавена "Спомени от селския живот" при първото ѝ изпълнение.

Бетовен е бил любител на природата и е прекарвал голяма част от времето си в разходки из провинцията. Той често напускал Виена, за да работи в селски райони. Бетовен не написва оратория, а симфония, заобикаляйки прекаления буквализъм, който би наложило едно либрето. Както казва самият композитор, "Шестата симфония представлява по-скоро описване на чувства, отколкото на картини в звуци". Същото определение се съдържа и в заглавието, което той дава на първата част на симфонията - "Събуждане на радостни чувства при пристигане в провинцията", а другите са наименувани така: "Сцена край потока", "Щастлива среща на местни жители", "Проливен дъжд с гръмотевици. Буря" и "Овчарска песен; чувства на радост и благодарност след бурята".

За артистите

Петко Димитров, диригент - завършил консерваторията Пийбоди към университета Джон Хопкинс и Мичиганския университет, бивш музикален директор на редица младежки оркестри в САЩ, понастоящем директор на ансамблите в Англо-Американско училище в София.

Инес Симеонова - родена в град Добрич, България. Носител е на награди от Международния клавирен конкурс "Шуман-Брамс", Пловдив; Международния клавирен конкурс в Крайова (Румъния); Международния фестивал и конкурс за пианисти в Ланкастър, САЩ; Международен конкурс "Албер Русел".

Яна Баярова
