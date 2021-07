Нова вълна български и чуждестранни артисти идват за SUNLAND/EXIT

След година прекъсване, EXIT се завърна в Сърбия с 20 сцени и 200 000 посетители за 4 дни, а сега култовият фестивал пристига и у нас за първи път. Сръбският екип е вече на плаж Перла, където между 29 и 31 юли ще се състои тридневното фестивално преживяване SUNLAND с над 50 часа музика. Към Nina Kraviz, OFENBACH и S.A.R.S. се присъединяват нова вълна от български и чуждестранни артисти на SUNLAND Mainstage, сред които британската рап дива IAMDDB, Matador – DJ-ят от Дъблин, известен със своя революционен подход към електронната музика, звездата на сръбската техно сцена – Tijana T, босненското дуо After Affair, израелският хаус продуцент GUY J и DJ-ите от METROPOLIS. Те ще делят сцената с Ъпсурт, Руши, Анимационерите, Керана и космонавтите, Jeremy?, The top stoppers & WICKEDA, Preyah и Superhiks, а последните попълнения към фестивалната програма се очакват съвсем скоро.

Stroeja Live Act Stage също ще представи пъстра палитра от родни изпълнители през трите фестивални вечери, a подробната програма вече е ясна:

29.07

Maze Hunters, Adult Crush, Pirahna, Jasmine Whale, Krekhaus, Taxoma&The Homies, Жлъч / Григовор / Гена, Secta, Old School Hp-Hop Party: Cass&Feel

30.07

Innerglow, Jin Monic, PIF, Ostava, Ревю, Retro Party: Marti G&Anton Hristov

31.07

Cool Den, Габана, Спални места, Таралеща, No More Many More, Спенс, Ndoe, Stroeja DJ Set: Martin Mihaylov&Anton Hristov

Родната клубна сцена също ще бъде представена от имена като Shosho, LQ,

Zimone, Boyan, Crash, Kickon, Code02, IHOU, CASS, Stephane Love, Fozzie, Feel и други, на специално изградена за повода сцена в гората. Очаквайте пълната програма на SUNLAND DJ Stage съвсем скоро!

Територията на SUNLAND у нас се простира на цели 130 декара, обособени от 3 км. граница на фестивала, което гарантира че всеки ще има перфектното място и видимост към 4-те сцени. Паркингът е разположен на 65 000 кв.м., а постоянен организиран превоз ще обслужва близките градове и курорти. За всички с тридневен пас шатълите са безплатни, а за останалите ще бъдат на символична цена.

SUNLAND у нас ще се води от принципите за устойчиво бъдеще. Специална фестивална улица, 100 метра барове, 300 човека персонал и много други елементи ще гарантират неповторимото преживяване на посетителите. За всеки кулинарен вкус във ВИП зоната ще се погрижи шеф Андре Токев. Там ще можете да се възползвате и от най-добрата гледка към SUNLAND Mainstage, отделен паркинг, 3 различни нива, отделни барове, специално меню и други удобства. Билетите за тази зона вече са в продажба, а различните нива включват са с включена консумация в цената.

Освен гарантираните 50 часа музика, всеки може да открие занимание по свой вкус на SUNLAND. Организаторите от Bas#tag и EXIT са се погрижили за разнообразието на посетителите, като самото място е едно от най-красивите на родното Черноморие. Скътан в резервата Ропотамо, Перла се слави като един от плажовете с кристално чиста вода и безкрайна ивица, обградена от дъбова гора. В близост се намират множество природни забележителности, като в рамките на SUNLAND можете да посетите с колело Бегликташ, да се включите в активности като крос фит или пилатес или да опитате един от водните спортове – парашут над водата, кайт сърф, уинд сърф и много други.

Основната мисия на EXIT е да предизвиква социална промяна и да ускори еволюцията на човешкото съзнание именно чрез музика и преживяване и да разпространява посланието за хармония. Затова смело може да се каже, че EXIT е не просто фестивал, а движение – символ на промяната не само в Сърбия, но и на целия Балкански полуостров, така че той да се превърне в символ на единство и прогрес.

Билети можете да намерите на:

www.sunlandfestival.com

www.epaygo.bg

www.bilet.bg