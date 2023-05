От дуетен партньор на Краля на попа до носителка на “Грами”, Judith Hill е второто голямо име в програмата на A to JazZ

Judith Hill вероятно е единственият музикант, който може да цитира имената на Michael Jackson, Elton John, Spike Lee, Prince и John Legend сред онези, които са потърсили таланта й. Певческата й кариера е достойна за енциклопедия „кой кой е“ сред най-големите имена в музикалния свят. Самият Джако я избира за дуетен партньор в най-мащабното си турне „This is it” преди разтърсващата му загуба през 2009 г. Възходът на Hill към славата е разказан в спечелилия “Оскар” документален филм „20 Feet from Stardom“, който й носи награда “Грами” за приноса й в саундтрака на филма. Дебютният й солов албум “Back in time” е продуциран от нейния ментор Prince и последван от още 3 студийни албума. На сцената Hill рисува музикални картини с уникалния си глас, преминавайки от R&B през фънк и хип-хоп към джаз и госпъл.

Калифорнийската певица е дете на пианистката Michiko Hill и фънк изпълнителя Pee Wee Hill, с които едва на четири годишна възраст записва първата си песен. След като завършва музикална композиция в университета Биола, Хил заминава за Франция, за да се присъедини към турнетата на френската суперзвезда Michel Polnareff. След завръщането си в Щатите, тя е избрана за дуетен партньор в турнето на Michael Jackson, което остава трагично нереализирано. Техните репетиции и съвместно изпълнение на песента „I just can’t stop loving you” остават увековечени в документалния филм “This is it”. През 2009 г. Judith приковава вниманието на целия свят с изпълнението си по време на възпоменателната служба на легендата в Staples Center. Дебютният й албум “Back in time” е продуциран от самия Prince, който се превръща в неин ментор и приятел. Той разказва за детството на Hill и златната ера на фънк и соул музиката. Певицата издава още три студийни албума, сред които е и автобиографичната й музикална изповед „Baby, I’m Hollywood“, издаден преди година. „Исках да олицетворя Холивуд като жена, която оцелява. В моята кариера минах през толкова много върхове и падини и шоуто трябва да продължи. Посланието е да бъдеш постоянен, да изнасяш цялата си болка и твоята лична история на сцената“, отбелязва Hill. Именно него тя ще представи на сцената на A to JazZ, в забележителната музикална компания на семейството си и легендарния инструмент Hammond organ B3. Фънк-соул вълната в третата фестивална вечер на 8 юли ще започне със зареждащата музика на младежите от Funkilicious. Една от най-обещаващите изпълнителки на българската поп, R&B и джаз сцена – Криста, ще представи за първи път на голяма сцена дебютния си албум “У дома”. У нас пристига и изключителният саксофонист от Словакия – Nikola Bankov, който миналата година издаде първия си албум “Dream chaser”, заедно с легендарния тромпетист Randy Brecker. Очаквайте скоро цялата програма на A to JazZ 2023. Фестивалът се провежда с подкрепата на Столична община - Календар на културните събития, Министерство на културата, Министерство на туризма и Национален фонд “Култура”. Следете официалните канали на A to JazZ във фейсбук и инстаграм, както и уебсайта www.atojazz.bg

