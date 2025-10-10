Отиде си легендарен рок музикант

Светът на музиката изгуби още един голям талант. Джон Лодж - певец и басист на британската рок група The Moody Blues в продължение на повече от 50 години, е починал на 82-годишна възраст, съобщи "Асошиейтед прес". Семейството на музиканта казва в изявление, че в последните си мигове той е бил заобиколен от близките си, както и от музиката на The Everly Brothers и Бъди Холи.

Повече за Джон Лодж

Роденият в Бирмингам Джон Лодж се присъединява към The Moody Blues през 1966 г. - две години след създаването й, и остава в групата, докато тя спира да изнася концерти през 2018 г. През същата година The Moody Blues са въведени в Залата на славата на рокендрола.

Лодж участва в някои от най-известните произведения на групата, включително психеделичния Days Of Future Passed, който се счита за един от първите концептуални албуми в рока, както и в издадения година по-късно In Search Of The Lost Chord.

С участието на Джон Лодж е записан и албумът "Octave" от 1977 г., в който The Moody Blues преминават към поп звучене. Музикантът продължава да записва с групата до последния им студиен албум от 2003 г. "December" - колекция от коледни песни.

"Джон никога не е бил по-щастлив, отколкото на сцената", споделя семейството му.

The Moody Blues са продали над 70 милиона копия от албумите си по целия свят, според официалния сайт на музиканта. "Nights in White Satin", една от най-известните песни на групата, е издадена през 1967 г.

Източник: БТА