Войната в Украйна:

Словашкият камерен оркестър с концерт в София през ноември

10 октомври 2025, 09:59 часа 299 прочитания 0 коментара
Словашкият камерен оркестър с концерт в София през ноември

Словашкият камерен оркестър ще представи изключителна програма в концерта си на 29 ноември от 19 ч. в зала "България". Оркестърът е основан през 1960 г. към Словашката филхармония от изтъкнатия цигулар от силезийски произход Богдан Варчал (1930 – 2000). Още от самото си създаване ансамбълът се утвърждава като един от най-обичаните и разпознаваеми класически състави в Словакия. От 2001 г. художествен ръководител на оркестъра е Едуард Данел, който продължава делото на своя учител с нова енергия и артистична визия.

Особено внимание заслужава запазването на почти двувековната братиславска традиция – ежегодното изпълнение на шедьовъра на Йозеф Хайдн "Седемте последни думи на нашия Спасител на Кръста" в катедралата "Св. Мартин" на Цветница. Оркестърът продължава и инициативата "Концерти без бариери", насочена към хората с увреждания.

Фотограф: A Trizuljak

В началото на своя 65-и юбилеен сезон (2025/2026) ансамбълът гостува на Есения фестивал на духовната музика в Оломоуц (Чехия), а също ще изнесе концерти в родните места на своите художествени ръководители – основателя Богдан Варчал (Орлова) и настоящия лидер Едуард Данел (Хорни Суха). В духа на традицията Словашкият камерен оркестър ще се представи и на културни събития в словашките градове Прешов, Хуменне, Михаловце, Лученец и Пиещани.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Оригинална програма от джаз, рок и класика с формацията BSO за началото на есенния Европейски музикален фестивал

Сред предстоящите международни участия се открояват гастроли в Гърция, където оркестърът ще вземе участие в Международния фестивал на камерната музика в концертната зала на Солун, както и концерти на престижните френски фестивали Festival des Forêts и Flâneries Musicales de Reims.

Наред с редовните концерти в Словашката филхармония и участието във водещи фестивали и международни турнета, оркестърът реализира редица изключителни проекти. Сред тях са представянето на неизвестни за словашката публика творби на световноизвестни композитори, както и активната подкрепа на съвременната словашка музика – от 2001 г. насам ансамбълът е осъществил над седемдесет премиери.

Словашкият камерен оркестър отдава почит на значими композитори и музикални личности чрез специални концерти и юбилейни програми. Традиционно той организира и концерта "Hommage à Bohdan Warchal", посветен на своя основател. В рамките на Цикъла за църковна музика ансамбълът активно подпомага работата на професионални и любителски хорове.

Още: Младите виртуози на ударните инструменти Аглея Канева и Александър Вичев с дебют в "Европейски музикален фестивал" 2025

В рамките на сезона ансамбълът ще си сътрудничи с изтъкнати солисти, сред които цигуларите Йониан Илиас Кадеша, Далибор Карвай и Иван Женати, пианистът Игор Ардашев, кларинетистите Игор Франтишак и Габор Варга, обоистът Матуш Велас, както и двамата концертмайстори на оркестъра – Павел Богач и Андрей Гал.

ПРОГРАМА НА КОНЦЕРТА В СОФИЯ

В. А. Моцарт – Дивертисмент във фа мажор

"Залцбургска симфония № 3", K. 138

А. Дворжак – Струнен квартет № 12 във фа мажор, оп. 96

"Американски квартет"

И. Желенка – Musica Slovaca

Л. Яначек – Сюита за струнен оркестър

Б. Барток – Румънски народни танци, Sz. 68, BB 76

Билети за концерта може да откриете онлайн, както и на касата на зала "България".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
класическа музика концерти Словашки камерен оркестър
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес