Дарк метъл легендите Moonspell се завръщат в София през 2027 г.

BGTSC представя: концерта на MOONSPELL, който ще се състои в столичната зала Joy Station на 28 март 2027 г. Португалските дарк метъл легенди MOONSPELL се завръщат в България, за да представят пред българската публика новия си албум "Far From God" като част от европейското турне GOD IS A VAMPIRE TOUR 2027. Турнето отбелязва и 35-годишнината на MOONSPELL и ще премине през 19 държави и ще включва общо 40 концерта в Европа.

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Издаден на 3 юли 2026 г. от Napalm Records, "Far From God" бележи нова глава в повече от три десетилетия история на групата. Работата по него продължава близо пет години и, по думите на музикантите, минава през немалко колебания и промени. Вместо да се опитват да следват съвременните тенденции, музикантите се връщат към онова, което винаги е било в основата на звученето на MOONSPELL – мрачна атмосфера, тежки китари, готическа романтика и характерен драматизъм. Самите MOONSPELL определят "Far From God" не като носталгично завръщане към миналото, а като своеобразно прераждане – по-мрачно, по-откровенно и емоционално директно. Fernando Ribeiro дори описва албума като техния "Irreligious" за XXI век.

Зад продукцията стои Jaime Gomez Arellano, работил с имена като Paradise Lost, Sólstafir и Ghost. В текстовете на "Far From God" отново присъстват вампири, митология, любов, вина, смърт и изкупление, все теми, които отдавна са част от света на MOONSPELL.

За GOD IS A VAMPIRE TOUR 2027 MOONSPELL подготвят и специална концертна продукция. Нова сценография, мащабно осветление и видео съдържание ще пресъздадат на живо атмосферата на "Far From God", като новият материал ще бъде комбиниран с песни от различни периоди в дискографията на групата. За турнето MOONSPELL водят със себе си и две специално подбрани групи – IOTUNN и TODOMAL.

IOTUNN идват от Дания и Фарьорските острови и са сред бързо развиващите се имена на европейската прогресив метъл сцена. Двата им албума "Access All Worlds" (2021) и "Kinship" (2024) съчетават прогресив метъл, мелодичен дет метъл и мащабни атмосферични композиции, вдъхновени от Космоса, природата, митологията и историята. Групата вече има зад гърба си участия на фестивали като Wacken Open Air, Copenhell, Midgardsblot и 70,000 Tons of Metal, както и европейско турне с Dark Tranquillity и Soen.

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Испанските TODOMAL предлагат доста по-различно звучене. Създадени през 2020 г. от Christopher B. Wildman и Javier Fernández, те смесват традиционен doom metal със space rock, класически hard rock, църковна музика и кинематографични атмосфери. След албумите "Ultracrepidarian" и "A Greater Good" проектът постепенно се превръща в пълнокръвна концертна група, а на живо музиката им е представена от петчленен състав с подчертана визуална и атмосферична концепция.

Така на 28 март 2027 г. българската публика ще получи не просто представяне на нов албум, а цяла вечер с три различни лица на тежката музика – мрачния свят на MOONSPELL, прогресивната атмосфера на IOTUNN и doom звученето на TODOMAL.

Билетите се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg, както и в партньорски обекти. Електронните билети не е необходимо да бъдат разпечатвани и могат да бъдат сканирани директно от телефон. До 7 октомври цената на билетите е 35 евро, след което ще се увеличава поетапно до деня на концерта.

Събитието е 18+. Затова лица под 18 години се допускат само с придружител, притежаващ редовен билет и попълнена декларация. Само деца до 7-годишна възраст влизат без билет. Декларацията може да изтеглите от тук: https://vionyx.eu/minors-declaration.