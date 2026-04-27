Наплатанова: СЕМ е независим, въпреки че върху 70% от журналистите има политическо влияние

Журналистът Габриела Наплатанова, която е новият председател на СЕМ, е на мнение, че до момента регулаторът демонстрира своята независимост.
"Въпреки външния натиск от съветниците, през последната година се получи яка сплав", смята Наплатанова. Тя встъпва в длъжност от утре.
Съветът за електронни медии предстои да огласи социологическо проучване на агенция "Мяра" за медийното потребление в рамките на предизборната кампания.
Планират се вътрешни правила и редакционни стандарти
Планира се дискусия за насърчаване на вътрешни правила и редакционни стандарти, които не допускат бизнес интересите на медийните собственици да влияят върху решенията, свързани с редакционната политика на конкретна медия, обясни председателят на медийния регулатор .
"Голяма част от журналистите в България – над 70%, твърдят, че има политическо влияние върху работата им", коментира Наплатанова като цитира изследване на Асоциацията на европейските журналисти.
Тя отбеляза, че доверието в обществените медии у нас е високо по традиция, като те са гръбнакът на свободната и качествена журналистика.
"Само свободни медии могат да бъдат истинска опозиция и коректив на властта", допълни тя пред БНР.
В СЕМ има съгласие мандатите на генералните директори на обществените медии да бъдат увеличени, но от законодателя зависи какво ще бъде решено и с колко, напомни Габриела Наплатанова.