Наплатанова: СЕМ е независим, въпреки че върху 70% от журналистите има политическо влияние

27 април 2026, 15:35 часа 478 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Журналистът Габриела Наплатанова, която е новият председател на СЕМ, е на мнение, че до момента регулаторът демонстрира своята независимост.

"Въпреки външния натиск от съветниците, през последната година се получи яка сплав", смята Наплатанова. Тя встъпва в длъжност от утре.

Съветът за електронни медии предстои да огласи социологическо проучване на агенция "Мяра" за медийното потребление в рамките на предизборната кампания.

Още: Габриела Наплатанова, назначена от Румен Радев, е новият председател на СЕМ

Планират се вътрешни правила и редакционни стандарти

Планира се дискусия за насърчаване на вътрешни правила и редакционни стандарти, които не допускат бизнес интересите на медийните собственици да влияят върху решенията, свързани с редакционната политика на конкретна медия, обясни председателят на медийния регулатор .

Източник: БГНЕС

"Голяма част от журналистите в България – над 70%, твърдят, че има политическо влияние върху работата им", коментира Наплатанова като цитира изследване на Асоциацията на европейските журналисти.

Тя отбеляза, че доверието в обществените медии у нас е високо по традиция, като те са гръбнакът на свободната и качествена журналистика.

Още: СЕМ избира нов председател: Кой ще поеме поста?

"Само свободни медии могат да бъдат истинска опозиция и коректив на властта", допълни тя пред БНР.

В СЕМ има съгласие мандатите на генералните директори на обществените медии да бъдат увеличени, но от законодателя зависи какво ще бъде решено и с колко, напомни Габриела Наплатанова.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
Още от Общество
