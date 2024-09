Почина един от братята на Майкъл Джексън (ВИДЕО)

Тито Джексън, един от братята на Майкъл Джексън е починал на 70-годишна възраст, съобщи АР.

Семейството

Тито е третото от деветте деца в семейство Джексън. Заедно с братята си Майкъл, Марлон, Джеки и Джърмейн той е един от участниците в групата The Jackson 5, която е била популярна през 70-те години на миналия век.

The Jackson 5

В периода 1966 – 1968 г. често свирят в стриптийз клубове и други нощни заведения. През 1968 г. подписват първия си договор с Motown Records и записват песните I want you back, ABC, The Love You Save и I'll Be There. Всички те достигат до номер едно в класациите на Billboard Hot 100.

