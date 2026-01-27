"Под напрежение" преди Евровизия: Михаела Миринова представя своя история на английски (ВИДЕО)

Михаела Маринова успешно премина първия кръг на националния подбор за Евровизия, който се проведе на 24 януари. С изпълнението си, тя впечатли публиката и журито - безупречният ѝ вокал и неоспорим, както и силното сценично присъствие, ѝ отредиха място сред финалистите, които получиха места в класирането за следващия кръг на конкурса.

Емоционална искреност

След този успех, за 31 януари Михаела е подготвила специално представяне на живо с новата си песен на английски език, озаглавена "Under Pressure" ("Под напрежение"). Парчето излезе официално днес, 27 януари, а изпълнителката обяви новината в профилите си в социалните мрежи.

Михаела Маринова сподели, че ще изпее сингъла за първи път на живо във втория кръг на националната селекция, който ще определи артиста, който ще представи България на Евровизия тази година.

"Силно вярвам в посланието на песента. Повечето неща в живота ми са се случвали бавно, постепенно и под напрежение.", казва Михаела за новата си песен.

"Under Pressure" e още една моя история, облечена в музика.", допълни тя.

"Under Pressure" е резултат от международно творческо сътрудничество и е създадена по време на Sofia Songwriting Camp – престижен лагер за писане на музика. В разработката на песента участват самата Михаела Маринова, мултиплатиненият корейски продуцент JINBYJIN и норвежката авторка Julia Finster, което гарантира съчетание между иновативно звучене и силен международен потенциал.

С този проект Михаела не само утвърждава позицията си като една от водещите млади певици в България, но и демонстрира амбицията си да се наложи на международната сцена с уникален стил и емоционална искреност.

