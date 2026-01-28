Мими Николова пее с Цецо Елвиса в нова версия на "Замълчи, замълчи" (ВИДЕО)

В нова версия на "Замълчи, замълчи" Мими Николова пее с Цецо Елвиса, а цигулката е на Веско Ешкенази. Дуетната песен, популярна от филма "Любимец 13" с Апостол Карамитев и Гинка Станчева, вече има и видео. Записът е реализиран преди няколко месеца в студиото на Иван Йорданов-Чери. Негов е и аранжиментът. На пианото е Иво Дуков.

Режисьорът Владимир Мастиков реализира видеото като част от документалния филм "Синьо - животът на Мими Николова". Сюжетът пресъздава историята на записа към песента. Изборът на Мими Николова за изпълнител става през 1958 г. по препоръка на джазмена Джеки Леви. По това време Мими няма още навършени 20 години. Композиторът Петър Ступел търси подходящ женски глас за лиричната балада, която трябва да прозвучи в "Любимец 13". След като прослушва много кандидатки и не намира търсеното звучене, Ступел се допитва до своя колега Джеки Леви, който му препоръчва младата Мими Николова. По това време тя пее в Хора на софийските девойки и в джаз трио, ръководено от него. Песента по текст на Веселин Ханчев се превръща в първия професионален запис на Мими Николова и бележи началото на нейната кариера като "откритие" на Петър Ступел.

Песента "Замълчи, замълчи" е част от проекта "Златните евъргрийни" на Цецо Елвиса, стартирал преди две години с идеята да вдъхва нов живот на златни хитове от близкото минало. На 6 март 2026 предстои концерт на Цецо Елвиса и бенда му в Sofia Live Club – "На жените с обич", на който специален гост ще бъде самата Мими Николова.

