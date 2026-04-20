Scorpions отмениха свое турне заради здравословни проблеми

Германската рок група Scorpions е отменила планираното си турне в Индия, насрочено за 2026 г., поради "непредвидени медицински обстоятелства, засягащи членовете на групата", съобщи уебсайтът Farout.

Музикалното събитие трябваше да включва четири концерта в градовете Шилонг, Делхи, Бангалор и Мумбай в края на април, но обиколката е официално прекратена.

Причина за отмяната

Още: Рак погуби легендарен член на Scorpions

В изявлението се посочва, че турнето "Coming Home" е отменено поради здравословни проблеми, засягащи музикантите, и се изразява съжаление за причиненото разочарование. Организаторите допълват, че групата има желание да изнесе концерти в Индия в бъдеще, когато графикът и условията позволят. Закупените билети ще бъдат възстановени в срок от седем до десет работни дни.

Последното участие на групата в Индия е през декември 2007 г. като част от турнето 'Humanity". Най-скорошното им участие преди настоящата отмяна е концерт на 15 април в Брюксел, Белгия.

В миналото групата вече е отлагала и отменяла концерти. През предходната година няколко концерта в Южна Америка са били отменени поради респираторна инфекция на вокалиста Клаус Майне. Част от шоута в Лас Вегас също са били отложени след здравословни проблеми на барабаниста Микки Ди.

По-рано този месец Клаус Майне сподели в интервю, че групата остава благодарна, че все още е активна на сцената, въпреки възрастта си, и подчерта, че енергията от феновете продължава да ги мотивира.

Още: Scorpions отново в България през 2026 г.: 60 години рок история на живо!

Последният албум на групата, "Rock Believer", е издаден през февруари 2022 г. и получава положителни отзиви.

Източник: БГНЕС