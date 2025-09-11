Сдружение „Сцена Музика“ и МУЗИКАУТОР настояват за прозрачност и предвидимост при финансирането на музикални събития

Сдружение „Сцена Музика“, обединяващо водещи промоутъри, клубове и организатори на музикални събития, заедно с МУЗИКАУТОР – организацията за колективно управление на авторски права, отправиха официална покана към министъра на културата г-н Мариан Бачев и към изпълнителния директор на Националното сдружение на общините г-жа Силвия Георгиева да подкрепят Етичния кодекс на Сдружение „Сцена Музика“.

Документът, приет на Национална конференция за състоянието на сектора през юни 2022 г., има за цел да създаде прозрачна, предвидима и устойчива среда за културни музикални проекти.

В поканата е очертана необходимост от спазването на четири ключови принципа: прозрачност при възлагането, насърчаване на конкуренцията, предвидимост на културните календари и фокус върху качеството и дълготрайния ефект на събитията.

„Нашата мисия е ясна – да изградим професионална рамка от правила и ценности, в която културните проекти да се развиват в полза на обществото. Това е пътят към по-силна и конкурентоспособна българска Бизнес среда и музикална сцена,“ заявяват Сдружение „Сцена Музика“ и МУЗИКАУТОР.

Организациите изразяват готовност за диалог с институциите с цел прилагане на добри практики и ефективно използване на публичните ресурси.

„Има ясно очертана тенденция: най-голям брой музикални събития в България се организират със средства от държавни и общински бюджети. Спазването на принципите на „Етичния кодекс“ гарантира балансирани цени на продукциите и доброто изживяване на публиките. Това от своя страна стимулира лоялната конкуренция и ще подпомогне за развитието на творческите таланти,“ допълва Бойко Гюров, председател на Управителния съвет на Сдружение „Сцена Музика“.

„Емблематичен пример е провеждането на фестивал с публика от 1000 души и без музикален лиценз. За този фестивал са разходвани 400 000 лева. Това е пример за неефективно управление на средства от страна на държавата, което не само че не подкрепя културата, но и нарушава законовите изисквания за авторски права.“, подчертава Иван Димитров - Изпълнителен директор на Музикаутор.