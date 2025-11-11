След 41 години: Майкъл Джексън се завърна в топ 10 на "Билборд" за сингли (ВИДЕО)

След Хелоуин Майкъл Джексън посмъртно пише история в класацията на "Билборд" за сингли Хот 100, като неговата песен "Thriller" се изкачи от 32 до 10-о място, пише сайтът на изданието. Със сингъла, заел четвърта позиция през 1984 г., покойният Крал на попа става първият артист, който се е класирал в топ 10 в шест отделни десетилетия (през 70-те, 80-те, 90-те и през десетилетията на 2000, 2010 и 2020-а година). Освен това "Thriller" е единственият хит на Майкъл Джексън, който влиза в класацията на "Билборд" Хот 100 за 26 седмици. Другите му песни от едноименния албум като "Billie Jean" и "Beat It" са присъствали 25 седмици в чарта, от 1983 година насам.

Останалите челни места в класацията

За пета поредна седмица "The Fate of Ophelia" на Тейлър Суифт оглавява Хот 100.

На второ място е "Golden" на групата Huntrix от анимацията "Кей-поп: Ловци на демони" на Netflix, след като в продължение на осем седмици от началото на август заемаше първата позиция.

"Ordinary" на Алекс Уорън стабилно остава на третото място, като оглавяваше класацията 10 седмици от началото на месец май.

Друга песен от албума "The Life of a Showgirl" на Суифт – "Opalite", застава на четвърта позиция, Оливия Дийн със сингъла "Man I Need" е на пето място, а Джъстин Бийбър с "Daisies" е отново на шеста позиция, след като достигна номер две.

"Folded" на Келани запазва седмото си място в Хот 100, песента "Mutt" на Леон Томас се изкачва от десето на осмо място, а на девета позиция е Морган Уолън с "I Got Better".

Източник: БТА