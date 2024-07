Слушаме вълшебната музика от филмите на Disney през октомври в НДК

Disney концерт "Вълшебната музика от филмите" пренася очарованието на любимите истории в зала 1 на НДК, съобщава от Sofia Music Enterprises. На 12 октомври 2024 г. от 18:30 ч., зала 1 на НДК ще се огласи от вълшебни мелодии по време на впечатляващото събитие.

Потопете се в чудния свят на Disney с Виктор Ибришимов, Керана, Криста, Веси Бонева, Момчил Степанов и Теодор Койчинов, чиито гласове ще оживеят под акомпанимента на Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов.

Какво ни очаква на концерта

Следвайки традицията да представя най-обичаните истории и герои на Disney, този концерт обещава да превърне зала 1 на НДК в свят на магия и мечти. От любими класики като "Пепеляшка" и "Красавицата и Звяра" до популярни заглавия от последно време като "Замръзналото кралство" и "Смелата Ваяна", всяка песен ще върне в душите на зрителите емоциите и радостта от детството.

Всеки от изпълнителите внася своя собствена нотка талант и очарование в това грандиозно представление. От мощните и прочувствени гласове на солисти като Виктор Ибришимов, Керана, Криста, Веси Бонева, Момчил Степанов и Теодор Койчинов, публиката ще бъде запленена от всеки един детайл на това изключително събитие.

Врачанска филхармония ще бъде големият акомпаниращ оркестър на вечерта, като ще вдъхне живот на музиката на Disney с нейните магически и фини хармонии. Под талантливата диригентска палка на Христо Павлов залата ще се превърне в истинско царство на мелодиите и радостта.

Disney концертът "Вълшебната музика от филмите" е събитие, което нито един любител на историите на Disney или на качествената музика не бива да пропуска.

Билети за Disney концерта на 12 октомври 2024 г. в зала 1 на НДК могат да бъдат закупени в мрежата на EVENTIM и онлайн на eventim.bg на цени от 65 лв. до 120 лв.

* Деца до 7 год. възраст влизат без билет и с придружител, но нямат право да ползват отделно седящо място.

За концертите на Disney

Disney Concerts е дивизията за продуциране и лицензиране на концерти на Disney Music Group, музикалния клон на The Walt Disney Company. Disney Concerts продуцира и организира концерти и лицензира музиката и визуалното съдържание на Disney на симфонични оркестри, хорове и организатори на събития по целия свят. Концертните пакети на Disney включват различни формати, като например концерти с филми "на живо", тематични компилации от инструментални и вокални изпълнения, вариращи от чисто инструментални симфонични изпълнения до мултимедийни продукции със солисти и хорове. Представяйки концерти от най-големите филмови франчайзи в света - от Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar и 20th Century Studios - актуалните заглавия включват серията концерти Star Wars Film Concert Series, Toy Story, Aladdin, Disney Princess - The Concert, Coco, The Lion King, Up, Tim Burton's The Nightmare Before Christmas и The Muppet Christmas Carol.

За Walt Disney Animation Studios

Съчетавайки артистично майсторство и разказване на истории с най-съвременни технологии, Walt Disney Animation Studios е студио, ръководено от филмови създатели, отговорно за създаването на някои от най-обичаните филми, правени някога. Анимацията на Disney продължава да се основава на богатото си наследство от иновации и творчество, започвайки от първия пълнометражен анимационен филм "Снежанка и седемте джуджета" през 1937 г. до "Замръзналото кралство 2" от 2019 г. - най-касовия анимационен филм за всички времена. Сред незабравимите творения на студиото са "Пинокио", "Спящата красавица", "Книга за джунглата", "Малката русалка", "Цар Лъв", "Замръзналото кралство", "Зоотрополис" и "Енканто".