Смъртта на Кърт Кобейн не е това, което всички си мислим. Подновяват делото със свидетели, готови да говорят

Близо 30 години след трагичната смърт на Кърт Кобейн нови събития могат да доведат до възобновяване на делото. Виден сиатълски адвокат и потребител с псевдоним icupcake публично заявиха, че работят заедно, за да извадят наяве нови доказателства. Те твърдят, че разполагат със свидетели, които са били в къщата, когато Кобейн е бил застрелян, както и с "неопровержими доказателства", които оспорват първоначалното решение, че се е самоубил.

The Cobain case will soon be reopened. I’ve been working with a prominent Seattle attorney and @icupcake. We have witnesses who were at the house when Kurt was shot, and overwhelming evidence. Full episode in comments. Justice 4 Kurt pic.twitter.com/l797ZMm2cE