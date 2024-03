Сопраното Фатма Саид изправи публиката на крака по време на първия си концерт в България

На пианото ѝ акомпанираше британският виртуоз Джоузеф Мидълтън, с когото поддържат дългогодишно професионално партньорство, а лекотата и финесът, с които двамата артисти изпълваха сцената, се усещаха във всеки миг на тяхното музициране.

Снимка: SY11 Events/Виктория Вучева

33-годишната Фатма показа абсолютно майсторство, красива и неподправена емоционалност и вокална техника на най-високо ниво. Независимо дали изпълняваше Моцарт, Шуман, Шуберт, испански класически песни или автентични арабски мелодии - нейната интерпретация и музикално усещане допринасяха за уникалността в поднасянето на всяка от композициите, включени в богатата концертна програма.

Топлото посрещане на българската публика

От сцената, роденото в Кайро сопрано, не скри вълнението и сълзите си на радост заради топлото посрещане и отношение от страна на българската публика.

Може би най-трогателният момент по време на рецитала бе изпълнението на песента "Aatini Al Naya Wa Ghanni" ("Подай ми флейтата и пей"), базирана на едноименната поема на прочутия ливански поет Халил Джубран, а музиката към нея е написана от неговия сънародник и известен композитор Наджиб Ханкаш.

Снимка: SY11 Events/Виктория Вучева

"Тази песен е почит към музиката - обичам да я изпълнявам, защото пеенето е пътят към вечността. Ние, хората, сме тук на Земята за кратко време, но звукът от музикалния инструмент и от човешкия глас остават завинаги!" - заяви Фатма Саид в края на своята първа българска изява.

Характерната орнаментика в гласа на певицата впечатли особено гостите в залата, които я извикаха на крака за няколко биса. В първия от тях Фатма и Джоузеф представиха джаз стандарта "Тhe way you look tonight" (част от саундтрака към американския филм от 1936-а "Swing Time"), записан през годините от Фред Астер, Франк Синатра, Тони Бенет и др.

За финалния щрих на вечерта двамата артисти избраха да ни пренесат в света на арабската култура с една от най-обичаните и емблематични египетски песни, озаглавена "Дъщерята на султана".

