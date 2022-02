Стинг продаде целия си авторски каталог на Юнивърсъл Мюзик

"Юнивърсъл мюзик пъблишинг груп" не разкрива финансовите условия на сделката в своето съобщение за пресата, но според оценки на американските медии продажбата е на стойност около 250 милиона долара. Тя обeдинява каталога с песни текстове на 70-годишния изпълнител и този на записаната от него музика, който вече се контролира от "Юнивърсъл".

Стинг издава нов албум през ноември Музикалната легенда Стинг ще издаде нов албум, 15-ти поред, с име „The Bridge“ на 19 ноември. Той вече пусна водещия сингъ... Прочети повече

"Юнивърсъл" вече ще получава всички приходи и авторски възнаграждения, свързани с творчеството на създателя на хитове като "Every Breath You Take" и "Roxanne" с "Полис" или соловата "Fields of Gold". В свое изявление певецът каза, че е "щастлив", че "Юнивърсъл" вече управлява каталога му. Притежаването на каталожни права - при които се плащат авторски възнаграждения за всяко използване на дадена песен, независимо дали става въпрос за изтегляне, филм или реклама - може да бъде много изгодно в дългосрочен план.

Бившият басист и фронтмен на "Полис" прибавя името си към нарастващия списък на рок звездите, които са продали целия си музикален каталог или част от него в сделки на астрономическа стойност, но които никога не са били официално потвърдени. През 2021 г. "Босът" Брус Спрингстийн продаде всичките си музикални права на "Сони мюзик" за рекордна сума, оценявана на близо половин милиард долара, а носителят на Нобелова награда Боб Дилън направи същото с "Юнивърсъл мюзик" за сума от около 300 милиона долара, припомня 24 часа.